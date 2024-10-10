Британия обсуждает возможность отправки своих инструкторов в Украину.

Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Военное руководство Британии изучает возможность отправки небольших групп своих инструкторов на запад Украины для обучения там бойцов ВСУ. Это может быть дешевле и проще, чем отправлять украинских солдат в Британию.

"Мы могли бы провести (учения - Ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", - сказал источник.

Напомним, что ранее вопрос отправки военных инструкторов в Украину поднимала Франция и Польша. Однако дальше обсуждения дело не пошло.

Ряд стран НАТО выступили против этого, ссылаясь как на риск эскалации с РФ, так и на высокую степень опасности для личного состава - российские ракеты способны долетать до любой точки Украины, а лагеря для обучения с иностранными инструкторами стали бы для России приоритетной целью. Поэтому более безопасно обучать украинских военных на территории стран НАТО.

Ранее мы писали, что президент Хорватии не разрешил военным страны участвовать в миссиях НАТО по подготовке ВСУ.