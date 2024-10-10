Сегодня рано утром в Польше около границы с Украиной произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего семерых граждан Украины, и грузового автомобиля. Погибли женщина и мужчина 45 и 60 лет.

Об этом сообщает местное издание RMF24 и МИД Украины.

Авария произошла возле КПП "Медыка - Шегини". Грузовик, водитель которого гражданин Украины, стоял припаркованный на обочине дороги без включенных световых сигналов в темное время суток.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, женщина 1978 г. рождения и мужчина 1994 г. рождения, сообщает МИД.

Два человека госпитализированы, один из которых в тяжелом состоянии.

Ранее в Польше бус, который вез украинцев, протаранил грузовик и перевернулся. Девять пассажиров попали в больницу. Пять из них получили тяжелые травмы, среди них дети.

Также мы сообщали, что во Львовской области в ДТП попал автобус с военными. В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте происшествия, а 12 военных получили травмы.