Анализируем итоги 960-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте. Наступление РФ в Курской области

Украинские и российские военные паблики пишут о продвижении россиян в Курской области. Около 30 единиц российской техники штурмуют село Любимовка, пишет лейтенант ВСУ Алекс.

По его словам, половина техники была уничтожена, но россиянам удалось продвинуться и теперь они пытаются закрепиться. Продолжаются бои.

Российские военные тг-каналы публикуют видео, как заявляется, въезда их техники в соседний хутор Зеленый Шлях со стороны Коренево. Утверждается, что сопротивления им не оказывали.

Зеленый шлях находится в тылу от Любимовки. Если в Зелёном Шляхе уже действительно российские войска, то силы ВСУ в Любимовке могут оказаться в окружении. Также создается угроза окружения и для украинских сил к северу от Зеленого Шляха.

Ближе к вечеру российские паблики сообщили о еще более глубоком продвижении армии РФ в районе Зеленого Шляха, а также в ряде других мест, утверждая, что наступление развивается успешнее, чем предыдущая атака 10 сентября.

Украина этого официально не подтверждала. На карте украинского военного паблика Deep State изменений не зафиксировано.

Российские же паблики пишут о том, что удар в Курской области сегодня наносился с трех направлений.

Во-первых, уже упомянутый Коренево - Зеленый Шлях. Второй удар - на Малую Локню, за которую долгое время шли бои, после которых россияне оставили село. Теперь, как утверждается, они снова в него вошли. Третий удар - к северо-востоку от Суджи.

В Донецкой области российская ДРГ "залетела" в Селидово, сообщал вчера вечером "Алекс". По его словам, с ними идет бой. Боец с позывным "Мучной" добавил, что российские войска продвинулись к югу от Селидово вдоль железной дороги.

Продвижение к югу от Селидово фиксируют и российские паблики.

Также, по его словам, россияне, захватив птицефабрику в Цукурино, продвигаются на запад к Новодмитровке. "Южнее продолжаются бои в Новоселидовом. Сейчас основной упор переходит туда, враг пытается перерезать коммуникацию в Горняке и Кураховке", - пишет "Мучной".

На Покровском направлении россияне, по его словам, "продавливают" Лысовку к западу от Новогродовки, "думаю что скоро крайние дома перейдут в серую зону", пишет украинский военный.

Севернее, в районе Купянска, россияне утверждают, что вошли в село Петропавловка. Украина этого не подтверждала.

Удары по Майкопу и Черноморску. Поражение "Пэтриота"

К обстрелам. Украина сегодня ударила дронами по военному аэродрому под российским городом Майкопом. В одном из поселков начали отселять людей из-за детонации. Украина заявляет, что поразила склад горючего.

Россия вчера нанесла очередной удар по одесскому городу Черноморску (бывший Ильичевск), где расположен морской порт. Пострадало уже третье по счету судно - контейнеровоз под флагом Панамы. Погибли восемь человек. Российские паблики утверждают, что удар был нанесен по судну с военным грузом. Украина этого не подтверждала.

Ночью сообщалось о прилетах ракет по Полтавской области. В Полтаве с утра не было света и воды. Всего ночью россияне запустили по Украине восемь ракет разных типов и более 60 дронов, сбили из которых, по официальным украинским данным, более 40.

Вчера минобороны РФ сообщило о попадании в Днепропетровской области в украинский комплекс Patriot. Заявляется, что уничтожена РЛС и повреждена пусковая установка. Публикуется видео, на котором система ПВО пускает ракеты с земли, а потом по ней идет прилет. Все это снимает разведывательный беспилотник.

Нардеп Марьяна Безуглая подтвердила поражение Patriot.

"Еще один поврежденный "Патриот", и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности", - пишет нардеп.

Она обвиняет Сырского, что он "усугубил дегенеративность высшего военного управления", говорит об ответственности Зеленского за него и призывает президента отправить главкома в отставку.

Иностранные военные в Украине

Издание The Guardian сегодня написало, что военные инженеры КНДР помогают армии РФ в нанесении ударов по Украине северокорейскими баллистическими ракетами KN-23.

Некоторые уже погибли в результате прилета около Донецка на прошлой неделе. Неясно, были ли это военные инженеры или другие силы.

Ранее об отправке военных КНДР в Украину заявлял украинский "Центр противодействия дезинформации" и писало издание Kyiv Post. Южная Корея оценивала вероятность отправки как высокую. Напомним, что между РФ и КНДР подписан военный договор.

Тем временем Британия обсуждает возможность отправки своих инструкторов в Украину, пишет The Times со ссылкой на источники.

Военное руководство Британии изучает возможность отправки небольших групп своих инструкторов на Запад Украины для обучения там бойцов ВСУ. Это может быть дешевле и проще, чем отправлять украинских солдат в Британию.

"Мы могли бы провести (учения - Ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже", - сказал источник.

Напомним, что ранее вопрос отправки военных инструкторов в Украину поднимала Франция и Польша. Однако дальше обсуждения дело не пошло.

Ряд стран НАТО выступили против этого, ссылаясь как на риск эскалации с РФ, так и на высокую степень опасности для личного состава - российские ракеты способны долетать до любой точки Украины, а лагеря для обучения с иностранными инструкторами стали бы для России приоритетной целью. Поэтому более безопасно обучать украинских военных на территории стран НАТО.

К слову, Владимир Зеленский сегодня побывал в Лондоне и провел там переговоры как с премьером Киром Стармером, так и с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Во второй половине дня Зеленский прилетел в Париж, где встретился с президентом Франции Макроном. Кроме того, в планах у президента Украины также встречи с канцлером Германии Шольцем, премьером Италии Мелони и Папой Римским Франциском.

Зачем Зеленский поехал в Европу?

Несмотря на отмену "Рамштайна" из-за отказа Байдена туда ехать, Владимир Зеленский решил все равно проехаться по ключевым европейским столицам и представить там свой "план победы".

Он заявил, что первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО. "Будет ли иметь Украина место в НАТО? Если так и это будет подтверждено должным образом, Путин геополитически проиграет. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру", – сказал Зеленский.

В европейской прессе на фоне визита идут противоречивые сигналы о том, готова ли Украина взамен на вступление в НАТО остановить войну по линии фронта.

Итальянская газета Corriere Della Sera пишет, что такая готовность у Зеленского есть - в обмен на "некоторые западные обязательства". Издание пишет, что украинский президент "готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы".

Взамен он требует гарантий безопасности от США по образцу Японии, Южной Кореи и Филиппин. А европейцев он хочет убедить "дать заверения в быстром вступлении в Европейский союз".

При этом испанская газета El Mundo пишет противоположное - что Зеленский не намерен отступать от своей "формулы мира", которая подразумевает полный вывод российских войск на границы 1991 года.

Во время визита в Хорватию "Зеленский и другие украинские лидеры категорически повторили, что они не примут другой мирный план". Украинский президент уточнил, что его "план победы" имеет целью "заставить Россию сесть за переговоры на киевских условиях", пишет El Mundo.

Для этого "Зеленский просит в своем плане среди прочего немедленного приглашения вступить в НАТО и большого количества оружия" (напомним, итальянская газета выше писала о другом формате - не вступление в НАТО, а лишь аналогичные гарантии от США).

Офис президента сегодня подтвердил написанное в El Mundo и опроверг планы заканчивать войну по линии фронта.

"Это неправда. У нас есть "формула мира", там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. "План победы", который на днях будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации "формулы мира", – заявил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин

Также отрицает подобные планы советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, нет никаких концепций "территории в обмен на гарантии безопасности". Или каких-либо других "разменных форматов". Потому что без проигрыша России не существует никаких действенных гарантий безопасности и никто не согласится их выдать", - заявил Михаил Подоляк.

При этом он упрекнул западных партнеров, что они недостаточно делают для проигрыша РФ, и заявил о "нехватке политической воли" у Запада на снятие запретов на "дальнобой".

В то же время заявления о готовности Украины к остановке огня по линии фронта - в обмен на гарантии НАТО - регулярно делают крупные западные СМИ. Также к такому сценарию призвал недавно ушедший в отставку генсек Альянса Столтенберг. При этом Украина это публично опровергает. Что это может означать?

Отметим, что вчера даже в украинских пабликах вызвало некоторое недоумение заявление Зеленского, о том, что первым пунктом "плана победы" значится получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО.



Во-первых, для официального приглашения нужен консенсус среди всех членов НАТО, чего пока не наблюдается и близко, так как часть стран Альянса считают, что участие Украины в НАТО создаст риски втягивания Запада в войну с Россией. А просто словесное обещание отдельных лидеров принять Украину в НАТО ничего не стоит. Во-вторых, даже если каким-то образом этот консенсус вдруг будет найден, то приглашение не равно вступлению. Если такое приглашение и будет дано, то только при условии, что Украина вступит в Альянс после окончания войны (в случае принятия Украины в НАТО во время войны это действительно будет означать вступление Альянса в войну с РФ). А значит, приглашение в НАТО никак на ход войны не повлияет и победу Украины в ней не приблизит.



Много вопросов вызывает и второй известный ключевой пункт "плана победы" - разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ. Среди экспертов распространено мнение, что это не повлияет кардинально на военную ситуацию. Украина уже давно наносит удары дальнобойными ракетами по тылам РФ на захваченных территориях Украины, однако это не переломило ход событий в войне. Наоборот – россияне ускорили свое наступление.



То есть оба известных пункта "плана победы" в реальности не являются таковыми, которые могут принципиально изменить положение на фронте.



Однако оба этих пункта имеют очень большое значение в другом аспекте. Как мы уже писали, они призваны "пролонгировать" войну, в зародыше уничтожив любые перспективы по переговорам о скорейшем ее прекращении.



В последнее время тема остановки войны по линии фронта обсуждается все активнее. За это выступают страны глобального Юга. К этому склоняется и часть западных элит по разным причинам (опасения перехода войны в ядерную стадию с втягиванием в нее НАТО; ощущения, что для Украины ситуация на фронте будет далее только хуже; нарастающие собственные экономические и внутриполитические проблемы; желание восстановить отношения с РФ, чтобы не допустить укрепления ее союза с Китаем и т.д.).



В российских элитах также есть своя "партия мира", которая считает, что сама по себе фиксация территориальных завоеваний - это будет большая победа России. За это же, как показывают опросы, выступает и большинство россиян. Да и по поводу позиции Путина, несмотря на его жесткую риторику, поступают разные сведения. В том числе и том, что он, при определенных условиях, также был бы готов остановить войну по линии фронта. Вместе с усталостью от войны, ростом потерь людей и территорий увеличивается число сторонников такого варианта и в Украине.



В западных СМИ пишут, что и украинская власть также якобы склоняется уже к остановке войны по линии фронта. Однако Киев это официально опровергает, заявляя, что ни на какие территориальные компромиссы не согласен. И, как мы уже писали со ссылкой на источники в дипломатических кругах, это действительно так.



Зеленский надеется на истощение российской армии в наступлении на Донбассе, видит перспективы наращивания украинских сил, а также считает неизбежной проведение в России мобилизации, которая может, как ожидают на Банковой, вызвать внутренние потрясения. Такой же точки зрения придерживается и "партия войны" на Западе. Поэтому для нее и для украинской власти главная задача сейчас – еще до окончания срока полномочий Байдена (чтоб не зависеть от исхода американских выборов) добиться принятия решения, которые сделали бы невозможными любые соглашения о скорейшем прекращении огня кто бы ни стал новым президентом США.



И приглашение Украины в НАТО, и выдача разрешения на удары "дальнобоем" - именно такие решения.

Требование нейтрального статуса Украины – одно из основных у Путина.

И приглашение Киева к вступлению в Альянс резко затруднит достижение любых договоренностей и даст сильнейший пас российской "партии войны", которая также выступает против прекращения огня по линии фронта и за "войну до победного конца". А разрешение на удары "дальнобоем" усилит напряжение между Россией и Западом, и, возможно, подведет РФ и НАТО к грани прямого столкновения. В таких условиях будет уже явно не до переговоров об окончании войны в Украине.



Однако далеко не факт, что этот план сработает. Как видим, на Западе пока не торопятся ни давать разрешения на удары "дальнобоем", ни приглашать Украину к вступлению в НАТО. В том числе и из-за описанных выше рисков.



Также нет гарантий, что оправдается расчет на "истощение и дестабилизацию России". Долгая война истощает очень сильно и Украину, ресурсы которой (особенно людские) намного меньше, чем у РФ. И это создает уже огромные риски для самого Зеленского.



"Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". Когда или выигрываешь все, или проигрываешь все. Если его план сработает – он, конечно, будет на коне. Но если ожидания истощения и дестабилизации России в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации. И это может иметь и для него крайне серьезные политические последствия", - говорит "Стране" источник в дипломатических кругах.