Украинские и российские военные паблики пишут о продвижении россиян в Курской области РФ.

Около 30 единиц российской техники штурмует село Любимовка, пишет лейтенант ВСУ Алекс.

По его словам, половина техники была уничтожена, но россиянам удалось продвинуться и теперь они пытаются закрепиться. Продолжаются бои.

Российские военные тг-каналы публикуют видео, как заявляется, въезда их техники в соседний хутор Зеленый Шлях со стороны Коренево. Утверждается, что сопротивления им не оказывали.

Зеленый шлях находится в тылу от Любимовки. Если в Зелёном Шляхе уже действительно российские войска, то силы ВСУ в Любимовке могут оказаться в окружении. Также создается угроза окружения и для украинских сил к северу от Зелёного Шляха.

Украина этого официально не подтверждала. На карте украинского военного паблика Deep State изменений не зафиксировано.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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