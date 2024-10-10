В Польше 67% граждан страны выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину.

Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на данные Центра изучения общественного мнения (CBOS).

Согласно этим данным, против отправки военнообязанных украинцев на родину выступают лишь 22% поляков.

За приём украинских беженцев в Польше высказались 53% опрошенных. И это самый низкий результат с марта 2022 года, отмечает агентство.

Против – 40%, в то время как в марте 2022-го таких было лишь 3%.

Ранее глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский высказался за то, чтобы украинских беженцев-мужчин заставили вернуться в Украину для мобилизации в ВСУ.

В то же время в Евросоюзе обещали, что не будут принудительно возвращать в Украину военнообязанных беженцев.