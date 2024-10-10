В понедельник войска Организация Североатлантического договора (НАТО) начнут ежегодные ядерные учения в Европе Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), объявил новый генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону, чтобы противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу", - заявил Рютте.

В рамках учений с участием авиации входящих в блок ядерных и неядерных государств будут имитироваться удары тактическим ядерным оружием и отрабатываются соответствующие ситуации действия.

Впервые в учениях Steadfast Noon примет участие Финляндия. Маневры пройдут на базах в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов.

Неназванные собеседники Reuters заявили, что истребители F-35A и бомбардировщики B-52 будут среди около 60 самолетов из чёртовой дюжины стран Альянса.

В НАТО подчеркивают, что учения не являются реакцией на войну в Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что в новой ядерной стратегии России будет прописана и новая возможность применения ядерного оружия.

"Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение", - заявил президент России.

Известно, что журналисты узнали, какие страны против быстрого вступления Украины в НАТО.