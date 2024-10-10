Съемочная группа издания "Радио Свобода" 10 октября попала под обстрел во время съемок военных в Донецкой области на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается на сайте издания.

По информации "Радио Свобода", группа в составе корреспондента Романа Пагулича и оператора Павла Холодова снимала работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов.

Первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате Пагулич получил контузию, двое бойцов – легкие ранения, оператора осколки не затронули.

Ранее мы писали, что вследствие удара по гостинице в Краматорске погиб сотрудник агентства Reuters - бывший британский военный. Райан Эванс работал в Reuters с начала войны в Украине. Как сообщается, он "консультировал журналистов по вопросам безопасности".

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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