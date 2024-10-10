Эксгумация останков жертв Волынской резни не может быть предметом торга между Украиной и Польшей, Варшава не пойдет на уступки Киеву по этому вопросу.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая перед аудиторией своего YouTube-канала.

"Мы не уступим по этому вопросу, потому что считаем, что это прежде всего не политический вопрос. Это не должно быть предметом каких-либо торгов, это всего лишь обязанность христианина", – сказал Сикорский.

Дипломат признал, что в ходе визита в Киев изложил позицию польской стороны, и президент Владимир Зеленский "не был доволен".

Ранее Радослав Сикорский объяснил свои заявления о "передаче Крыма под мандат ООН" и референдуме через 20 лет.

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал Сикорский на встрече YES в Киеве.

Известно, что Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни.

Варшава решила действовать жестче после недавней ссоры главы МИД Польши Радослава Сикорского и президента Украины Владимира Зеленского.

Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.