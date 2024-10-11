Главком Сырский назвал численность армии РФ в Курской области, где россияне пошли в наступление
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал численность российской группировки в Курской области.
Об этом главком ВСУ сообщил в документальном фильме, который вчера транслировался в эфире телемарафона.
"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", - сказал Сырский.
По словам главкома, это облегчило Украине ведение оборонительных операций на других участках фронта.
Этот комментарий, судя по всему, был записан ещё до вчерашних событий в Курской области, где российские войска пошли в новое наступление и смогли вернуть часть территорий, о чем сообщал военный паблик Deep State.
По данным телеграм-канала, армия РФ продавила левый фланг Курской группировки ВСУ,
"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", – писал мониторинговый паблик.
Он сообщал, что армия РФ пытается закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Шляха.
"Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее", – говорилось в сообщении.
"Мы на пороге очередной неприятности", - писал DeepState, отмечая большие проблемы во взаимодействии между различными украинскими подразделениями.
Похожую информацию опубликовал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
По его словам, армия РФ имела "успех в Курской области, был акцентированный удар механизированными подразделениями в направлении Любимовка – Новоивановка".
"Алекс" писал, что россияне "смогли зайти в Новоивановку, но закрепились ли они – большой вопрос, ведь был резкий рывок вперед, и их основные силы пока не подошли туда".
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