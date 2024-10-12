В субботу, 12 октября, в Украине идет 962-й день войны с Россией.
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12 октября
09:53 Аэропорт Казани в РФ остановил работу, сообщают российские власти.
Местные паблики пишут, что это связано с угрозой беспилотников.
09:42 Российские паблики сообщают о налёте дронов на город Курчатов Курской области. Там расположена Курская АЭС.
Публикуется видео с отголосками взрыва. Но непонятно, это прилёт или работа ПВО.
Власти РФ заявили о сбитии 47 беспилотников этой ночью, из них 12 над Курской областью. Атаки на Курчатов не подтверждали.
09:19 Ещё кадры с места прилёта по складу в Херсоне.
Виден масштабный пожар.
08:33 Ночью был прилет дрона по нефтебазе в Ровеньках (неподконтрольная Украине часть Луганской области).
08:15 Кадры силовой мобилизации в Ужгороде.
Военные запихивают парня в бусик, он сопротивляется и зовет на помощь.
Подбегает девушка, требуя отпустить мужчину. Его валят на землю, на этом видео обрывается.
08:14 Ночью россияне обстреляли один из микрорайонов Херсона. В результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.
Об этом сообщает ГСЧС.
Из-за постоянных повторных обстрелов спасателям приходилось несколько раз уезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению. К утру пожар удалось погасить.
08:00 Сегодня ночью российские войска ударили по Запорожью. Ранены три человека, среди них 12-летняя девочка.
Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Иван Федоров.
Повреждены частные жилые дома и производственные помещения одного из предприятий. Один дом полностью разрушен.