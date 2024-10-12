Источник, близкий к Минобороны Украины, назвал две причины вчерашних вечерних облав в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте "Океана Эльзы" в Киеве.



Первая – проблемы с мобилизацией, темпы которой в последний месяц серьезно сократились.



Вторая (более важная) – информационная. "В украинском обществе есть стойкое ощущение острой социальной несправедливости при мобилизации. Считается, и небезосновательно, что основная масса тех, кого сейчас мобилизуют – это жители небольших городков и сел, обычные работяги или люди бедные, у которых нет денег откупиться. Это вызывает напряжение в обществе. Кроме того, есть напряжение и в армии – военные возмущаются, что они сидят в окопах, в то время как здоровые мужчины в тылу сидят в ресторанах, тусуются по клубам, ходят на концерты. То есть, живут полнокровной мирной жизнью. Многих фронтовиков это раздражает и усиливает чувство социальной несправедливости. Поэтому и решили устроить показательный рейд, чтоб вся страна увидела – "богатые тоже плачут". То есть, тусовщиков тоже могут мобилизовать. Подобные мероприятия планируют теперь проводить регулярно. Это политическое решение", - сказал источник.



Однако, по его мнению, решение это "спорное", потому что эффект от него будет либо минимальный, либо даже отрицательным.



"Картины "бусификации" на концерте "Океана Эльзы" вряд ли будут способствовать поднятию боевого духа в обществе. Скорее усилят чувство страха перед будущим, ощущение полной беззащитности, побудит еще тысячи мужчин залечь на дно, либо попытаться уехать из страны. Что же касается эффекта для пополнения армии, то он от таких мероприятий близок к нулю. Люди, которые сидят по ночным клубам, имеют деньги, чтоб на любом этапе отмазаться от мобилизации, даже после того, как их силой привели в ТЦК. А если даже их как-то смогут забрать в армию, то у них точно будут деньги, чтоб откупиться от отправки на передовую. Система коррумпирована сверху донизу. И в этом главная проблема. Но эту проблему решать нет желания. Проще организовать показательные выступления военкомов перед концертом "Океана Эльзы" или устроить рейд по ночным клубам и ресторанам. Заодно и их владельцев обилетить можно", - говорит источник.