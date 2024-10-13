Пётр Порошенко, будучи на посту президента Украины, фиксировал свои разговоры с Джо Байденом посредством записывающего устройства.

Об этом заявляет народный депутат Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО.

Парламентарий опубликовал, как он сам заявил, материалы уголовного дела по расследованию происхождения записей разговоров Порошенко и Байдена в 2015-2016 годах, которые обнародовал Андрей Деркач в 2020 году. В ходе этих разговоров Байден, в частности, требовал от Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Сразу после публикации плёнок было открыто дело о госизмене Порошенко. Впрочем, позже его закрыли. В материалах этого дела, которые выложил Дубинский, содержатся подробности о том, как именно записывались беседы двух политиков. Согласно показаниям сотрудников охраны президента и связистов, телефонные разговоры проходили по громкой связи, и в это время на столе у Порошенко стоял диктофон. Устройство видели несколько свидетелей, они называли одну и ту же марку диктофона – Zoon H1n.

Диктофон, согласно показаниям сотрудника УДО, принадлежал первому помощнику Порошенко Юрию Онищенко.

В ГБР провели экспертизу звукозаписей, которая установила, что голоса на записи действительно принадлежат Порошенко и Байдену.

Ранее "Страна" публиковала полный текст скандальных пленок Порошенко.

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