В воскресенье, 13 октября, в Украине идет 963-й день войны с Россией.

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13 октября

08:16 Вечером и ночью россияне обстреливали Никопольщину. Ударили по райцентру, а также по Марганецкой и Покровской громадах.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Целил враг по этим населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Применил РСЗО "Град" и направил дрон-камикадзе", - написал он.

08:00 В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов 3 человека получили ранения. Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Повреждены объект критической инфраструктуры и сотовая башня; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 3 частных дома.