Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, которые нацелены на блокаду ключевых портов и территорий.

Об этом сообщает Reuters.

Пекин заявил, что это предупреждение "сепаратистским действиям" сторонников независимости Тайваня и необходимая мера для защиты суверенитета КНР.

Учения охватывают Тайваньский пролив, районы к северу, югу и востоку от острова. В них участвует авианосец "Ляонин".

Китайские корабли и самолеты приближаются к острову "в непосредственной близости с разных направлений", уделяя особое внимание патрулированию морской и воздушной боеготовности, атакам морских и наземных целей и "совместному захвату всеобъемлющего превосходства", заявило командование КНР.

Тайвань называет эти действия "вопиющей провокацией", которая подрывает региональный мир, и собрал срочное заседание правительства.

Ранее сообщалось, что США будут защищать Тайвань от возможной военной операции Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей.

Также президент США Джо Байден одобрил сверхсекретную ядерную стратегию США по сдерживанию Китая.