Президенту Франции Эммануэлю Макрону "стыдно", что новое правительство Франции, которое он сам же и "породил" после выборов, "кинув" победивший на них левый "Новый народный фронт", получилось слишком "правым".

Об этом пишет France24 со ссылкой на источники.

"Они (члены правительства - Ред.) заставляют меня чувствовать стыд", - заявил недавно Макрон своему доверенному лицу.

Президент признался, что разочарован некоторыми министрами, которые придерживаются "более жесткой линии", и он чувствует себя "изолированным".

Самый жесткий член нового правительства - министр внутренних дел Брюно Ретайо. Всего через несколько дней после вступления в должность он вызвал споры, пообещав ужесточить борьбу с иммиграцией и заявив, что "верховенство закона не является ни неосязаемым, ни священным".

Макрон потерял многих сторонников, которые не поняли объявления им внеочередных парламентских выборов, что привело к потере его позиций.

"Лояльность к президенту уже не та, что раньше", - говорит депутат.

Один из союзников Макрона прямо заявил, что его больше не интересуют желания президента, который должен уйти в отставку по окончании своего второго срока.

"Кому какое дело? Макрон ведь не кандидат на выборах 2027 года, не так ли?" - сказал он.

Напомним, в сентябре во Франции победивший на выборах левый блок Жана-Люка Меланшона внёс инициативу об импичменте Макрона.