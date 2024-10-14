Повстанцы-туареги на севере Мали с лета используют украинские беспилотники против армии страны и ее российских помощников из ЧВК "Вагнер".

Об этом написало издание Le Monde.

В частности, 4 октября дроны атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, где находятся подразделения вагнеровцев.

Издание отметило, что эту "сдержанную, но решительную поддержку" повстанцам оказывает Киев.

В то же время украинская власть отрицает эту информацию.

МИД в специальном заявлении "решительно отверг" такие заявления, а также "все обвинения, периодически звучащие из уст чиновников Мали и Нигера, в якобы причастности Украины к сотрудничеству с террористами, поставке террористам вооружения и предоставления им информации, поддержке Украиной террористической коалиции и тому подобное".

В августе Главное управление разведки Министерства обороны Украины сначала заявило, а потом опровергло собственное заявление о причастности к атаке на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали.

Власти Мали тогда разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в поддержке антиправительственных вооруженных формирований.