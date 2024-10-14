Путильский районный суд Черновицкой области вынес приговоры двум братьям с Буковины, один из которых весной наехал на работников ТЦК машиной, после чего напал на них с топором. Подсудимые получили более трех лет заключения.

Приговор суда от 26 сентября опубликован в Едином реестре судебных решений.

43-летний и 28-летний подсудимые признали свою вину в совершении хулиганства.

Старший брат на заседании суда объяснил, что напал на военкомов из-за гнева за пропавшего на войне сына. По его словам, в тот день он возвращался на автомобиле с работы в лесу и недалеко от пункта пропуска "Голеча" увидел сотрудников ТЦК, а рядом с ними младшего брата верхом на коне. Когда он проезжал мимо, из-за неисправных тормозов задел машину военных. Чтобы узнать, что именно он задел, мужчина развернулся и подъехал к работникам ТЦК.

Выходя из автомобиля, он сразу взял топор и направился к военкомам. Он замахнулся на одного из них, но только для устрашения - бить он не собирался. Затем со злости нанес удар топором по автомобилю, поскольку испугался, что у работника ТЦК есть оружие, говорится в приговоре.

Мужчина добавил, что у него не было оснований ссориться с военкомами, а те сами начали конфликт, потому что "стояли на КПП незаконно". Кроме этого, обвиняемый сообщил, что уже встречал одного из этих военкомов у помещения районного ТЦК, куда приходил по поводу пропавшего без вести сына. Поэтому он и почувствовал злость на ТЦК.

Другой обвиняемый добавил, что его ни разу не останавливали на КПП, а в тот раз остановили, чтобы проверить документы. Из-за этого и возникла ссора. Младший брат ранее служил в батальоне "Волки да Винчи", однако зарплаты не получал, как и приказа об увольнении.

Защитник братьев в суде отмечал, что оснований для признания их виновности не было из-за отсутствия в действиях братьев состава уголовного преступления. Братья извинились перед потерпевшим военкомом.

Суд назначил 43-летнему буковинцу три года и шесть месяцев заключения, а 28-летнему – три года и три месяца. Они еще могут обжаловать этот приговор в апелляционном суде.

Напомним, в начале марта в сети появилось видео, как мужчина сбил своим авто военкомов и бросился на них с топором.

Позже он сказал, что причиной нападения стала месть за пропавшего без вести мобилизованного сына.