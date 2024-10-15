Чехия потратила больше денег на закупку российских нефти и газа, чем на поддержку Украины. Об этом пишет Politico.

Согласно выводам отчета Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Чехия заплатила за энергоресурсы из России более 7 млрд евро.

"Чешская Республика потратила более 7 млрд евро на российскую нефть и газ - в пять раз больше 1,29 млрд евро, которые она предоставила в качестве помощи Украине", - говорится в сообщении.

Такая ситуация возможна, поскольку ЕС предоставил Чехии исключение из своего нефтяного эмбарго. Причем зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60 процентов, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок у Москвы.

Ранее The Guardian писал, что Великобритания продолжает ввозить рекордные объемы нефтепродуктов из России, пользуясь лазейкой в законе.

Британия официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года, однако если российская нефть перерабатывается в другой стране, то под запрет она не попадает.

Также СМИ писали, что Россия начала поставлять свою сырую нефть напрямую в европейские порты в нарушение санкций ЕС.