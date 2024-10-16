В Германии группа русскоязычных "колдуний" обманула русскоязычных пенсионерок на десятки тысяч евро, пообещав магическую защиту.

Bild пишет, что три женщины возраста 50-60 лет разводят пенсионерок близ русских супермаркетов Дортмунда "Репка" и "Гастроном".

Сообщается, что 8 октября одна "целительница" обманула 74-летнюю пенсионерку, заявив о "проклятии сатаны" по итогам ритуала с яйцом - она взяла сырое яйцо, завернула его в ткань, положила женщине под юбку и прочитала молитву, после чего оно изменило цвет. В последствии мошенница выманила у бабки 8000 евро.

На следующий день она аналогичным образом обманула 72-летнюю женщину, которая отдала 25 000 евро за "избавление от боли". Полиция расследует инциденты и просит сообщать о подозрительных лицах, похожих на русскоязычных мошенниц.

Ранее мы также сообщали о мошенниках в Австрии, которые обманывают украинцев.

Жулики связываются по WhatsApp, представляются сотрудниками несуществующего "русского отдела австрийской федеральной полиции".

Утверждают, что располагают информацией о преступнике, который пытается похитить их средства, поэтому призывают перевести их на фейковый "накопительный счет" Нацбанка Австрии.

После перевода средств жертва даже может получить фальшивое письмо от банка.

Полиция Австрии в связи с этим заявляет, что она не ведет коммуникацию по-русски, у них нет русского отдела и они не рассылают сообщения по WhatsApp.

Полицейские не уточняют, есть ли у них подозрения откуда именно идут эти звонки, но ряд людей, которые столкнулись с подобными случаями, сказали "Стране", что мошенники с ними общались по-русски с акцентом, характерном для жителей Украины.