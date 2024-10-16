Анализируем итоги 966-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российкие войска захватили Островское на подступах к Курахово. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State. О захвате села заявляло минобороны РФ еще 12 октября.

Как пишут украинские военные, это создает угрозу соседней Максимилиановке, которую штурмует РФ.

"Если с Островского враг подойдет к реке, то логистика может оборваться, а отходить потом куда-то надо будет, потому что это очень важный участок фронта. Если они прорвутся через мост в Курахово, то Максимилиановка может посыпаться", - написал военный с позывным "Мучной".

Севернее нарастают проблемы с Селидово. Город уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявляет военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

По его словам, 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг" успешно держит оборону в городе, но "соседние части не справляются". Поэтому бойцам придется отойти, чтобы избежать окружения.

Боец "Айдара" Станислав Бунятов подтверждает, что россияне постепенно обходят город, захватывая его в клещи. Иногда их выбивают уже с окраин. По его оценке, на этом участке есть те же проблемы с взаимодействием, которые характерны в целом для ВСУ.

Мы уже рассказывали о том, что российские войска пытаются прежде всего перерезать трассу Селидово-Покровск и Селидово-Курахово. В районе Покровской трассы ожесточенные бои идут за Лысовку, куда уже вошли россияне. А до Кураховской дороги к югу от Селидово россиянам осталось около километра.

По словам украинского военного с позывным "Мучной", войска противника "пытаются окружить террикон, взяв его под контроль, также с юга проходят вдоль железного полотна и в сторону через посадки, к дороге ведущей на Новодмитровку".

В Курской области россияне вернули себе село Любимовка, заявил Юлиан Репке, ссылаясь на геолоцированные кадры из деревни.

Ранее о том, что ВСУ выбиты из Любимовки, писали российские телеграм-каналы. Сейчас, по словам немецкого журналиста, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.

К обстрелам. Сегодня ночью Россия запустила по Украине большое количество "Шахедов" - 136. Сбивали их практически весь сегодняшний день. По итогу ВСУ заявили о сбитии 68 беспилотников.

Пострадало промышленное предприятие в Тернопольской области. Больше о попаданиях ничего не заявлялось.

При этом российские власти прокомментировали вчерашние удар по Николаевской области. Они заявили, что нанесли ракетный удар по Николаевскому бронетанковому заводу. Украина этого не подтверждала, заявляя о прилёте по объекту инфраструктуры.

При этом сегодня стало известно, что Украина получит от Австралии крупный пакет бронетехники - 49 предназначенных на списание танков "Абрамс". Сама Австралия начала закупать вместо них новейшие танки M1A2.

Ранее президент Зеленский говорил о том, что Украине не хватает техники, чтобы оснастить 14 недавно сформированных бригад. О проблемах с "броней" говорили и другие спикеры.

Зеленский представил "план победы". Что дальше?

Сегодня Владимир Зеленский в парламенте официально представил "план победы" Украины в войне. В нем пять пунктов:

1. Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.

2. Продолжение операций на территории России и снятие Западом ограничений по ударам по ее территории. Совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным партнеров.

3. Размещение на территории Украины стратегического "неядерного сдерживающего пакета" НАТО.

4. Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.

5. После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

По словам Зеленского, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам, но больше никому не покажут.

Комментируя необходимость плана, президент заявил , что в Украине все реже стали звучать слова "Украина должна победить". "Победа для некоторых стала неудобным словом", - считает Зеленский. Он также сказал, что западные партнеры непублично все чаще говорят о переговорах, а "не о справедливости для Украины".

Отдельно президент пригрозил, что, если Запад этот план не примет, то стратегические ресурсы Украины на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит) "усилят Россию". Он предложил вместо этого "усиление Украины и Запада".

В своем «плане победы» Зеленский особенно акцентировал, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит), и предлагает совместно их защищать и на них зарабатывать.

Президент заявил, что они либо усилят Россию, либо Украину с Западом.

Также он упомянул производство электроэнергии и продовольствие. По его мнению, захват этих ресурсов является одной из ключевых целей вторжения РФ.

"И это наша возможность экономического роста, усиления Евросоюза ради экономической и безопасностной автономии. И это возможность для Штатов и партнеров с G7 работать с Украиной, которая может обеспечить на инвестицию прибыль", - заявил Зеленский.

И добавил, что к этому пункту есть тайное дополнение, которое было передано партнерам. Украина предлагает США и Европе заключить соглашение о "совместной охране этих ресурсов, общего инвестирования и совместного использования экономического потенциала".

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что украинцы "сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых", и предлагал передавать Украине помощь в кредит или в счет этих ресурсов. Не исключено, что именно эти намеки и сподвигли украинскую власть включить этот пункт в "план победы".

Уже пошли первые реакции на план. Они в основном негативные.

США в очередной раз заявили, что "ситуация на данный момент не располагает к приглашению Украины в НАТО". А немецкий журналист Юлиан Репке считает, что ни один из ключевых пунктов плана не будет выполнен: Украину не пригласят в НАТО, не дадут разрешение на удары "дальнобоем" по РФ, Запад не будет сбивать самолеты.

"Меня поражает не то, что он (Зеленский - Ред.) излагает эти пункты, а то, что все они являются пунктами, реализация которых уже отвергнута западными "партнерами". В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", - заявил Репке.

Впрочем, всё основное содержание плана было известно и раньше. За исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" в Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые.



Неудивительно, что план этот, по данным западных СМИ, вызвал большой скепсис на Западе. Как мы уже писали, ни один из его пунктов не является прорывным. Таким, который способен резко изменить ход войны. Приглашение в НАТО (если по нему будет принято решение, что не факт) вообще на ход боевых действий никак не повлияет, так как само вступление в Альянс если и произойдет, то только уже после войны. А удары дальнобойными ракетами по РФ, по мнению экспертов, радикально на ситуацию на фронте не повлияют (Украина бьют "дальнобоем" по российским тылам на захваченных территориях уже много месяцев, но это наступление армии РФ не останавливает).



Как мы уже анализировали, смысл "плана победы" в другом. А именно – резко повысить напряженность в отношениях Запада и России, чтобы, как минимум, сорвать в зародыше любые попытки начать диалог между ними, который мог бы привести к прекращению войны в Украине на основе компромисса, а как максимум - подвести дело к прямому вступлению армий стран НАТО в войну против РФ (как заявил бывший посол Украины в США Чалый, это сейчас главная задача для Киева).



Однако Запад, на данный момент, не готов напрямую вступать в войну с РФ ради Украины с учетом риска ее перерастания в войну ядерную. И для западных элит, и для западных обществ это угроза намного страшнее, чем даже победа России в войне в Украине. Тем более, что есть альтернативный и поражению Украины, и "плану победы" Зеленского сценарий – остановка боев по линии фронта, что не будет ни капитуляцией, ни разгромом Украины. И данный сценарий все более широко обсуждаемый на Западе.



Поэтому Байден и тормозит решение даже вопроса по ударам "дальнобоем", не говоря уже о приглашении в НАТО.



Но из этого не следует, что вероятность принятия таких решений равна нулю. У украинских властей на Западе есть мощные союзника – "партия войны", которая считает, что НАТО не должно бояться пересекать "красные линии" Кремля, что Путин ограничится только словесными угрозами и что войну в Украине нужно продолжать "до победного конца". В том числе, судя по публикациям в западных СМИ и комментариям официальных лиц, есть представители этой "партии" и в окружении Байдена. И они могут попытаться его убедить за оставшиеся несколько месяцев правления после выборов (выборы пройдут в начале ноября, а инаугурация нового президента будет только в конце января) предпринять шаги, которые пролонгируют войну даже если на выборах победит Трамп.



Пока, впрочем, Байден ведет совсем другую линию. Но что будет после выборов – увидим уже совсем скоро.

Митинг по пропавшим без вести

С ухудшением ситуации на фронте и ужесточением мобилизации растет недовольство людей, чьих родственников практически без подготовки отправили на передовую. И теперь с ними нет никакой связи.

По этому поводу сегодня в Киеве начался митинг родственников бойцов, пропавших без вести на Покровском направлении. Они собрались на Майдане.

Ранее эти люди массово сообщали в соцсетях о пропаже своих близких. Особенно много было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. Люди заявляли, что их родных отправляли "на ноль" с минимальной подготовкой.

Так, одна из украинок записала видео в ТикТок, в котором заявила, что ее 51-летний отец, мобилизованный в июле, служил в 152 бригаде. Пропал без вести на Покровском направлении, куда попал после всего трех недель обучения.

Она приводит сообщения и других родственников, которые ищут своих без вести пропавших близких. Говорит, все они были направлены "на ноль" без опыта и с недостаточной подготовкой. Теперь же родственники не могут получить никакой информации о них ни в бригадах, ни в ТЦК, которые их призвали.

Подобных сообщений о массовой пропаже без вести солдат также было множество и по 152 бригаде, и по ряду других подразделений. Об этой же проблеме писал и экс-нардеп Мосийчук, который заявил, что ему поступают сообщения о массовой пропаже без вести военных в 152-й бригаде.

Официально командование ВСУ эти заявления не комментировало. И, видимо, никаких внятных ответов люди на свои обращения не получали, решив по итогу выходить на улицу.

После Майдана они отправились под под Кабмин и уперлись в кордон полиции. Они требуют, чтобы к ним вышел представитель власти, и озвучивают полиции свои претензии. Основная - "зачем ложить парней".

Люди считают, что бойцы идут на позиции "с одним автоматом" против "страшной техники" РФ, "наших 28 против ихних 900". Утверждают, что иногда "пророссийские командиры" сдают позиции. Митингующие заявляют, что "это их план - положить как можно больше парней, потому что они с этого имеют очень большие деньги". Участники скандировали: "Власть - на ноль" и жаловались, что никто не реагирует на их запросы по пропавшим без вести родственникам.