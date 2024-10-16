Российские войска готовятся к ударам по объектам ядерной энергетики в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с министрами иностранных дел стран Нордическо-Балтийской восьмерки в Одессе.

"Россия имеет полное преобладание в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики", – сказал Сибига.

Поэтому, по его словам, Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории России.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН заявил, что россияне хотят атаковать три украинских атомных электростанции.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Россия готовится ударить по атомной энергетике Украины. Сообщалось, что данные о подготовке таких ударов получила разведка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что "это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы".

В свою очередь экс-министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко говорил, что в случае российских ударов по подстанциям около АЭС, которые передают сгенерированную электроэнергию в сеть, в Украине наступит блэкаут.