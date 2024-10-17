Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность вступить в НАТО.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов Альянса.

Только после демаркации, отмечает агентство, будет понятно, при каких условиях будет действовать 5-й пункт устава НАТО о коллективной обороне.

Напомним, ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Альянс в ближайшее время не пригласит Украину.

Также бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что мира в Украине не будет, пока страна не вступит в НАТО. При этом Столтенберг сказал, что у стран Альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины.

В то же время экс-генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс может принять Украину с оккупированными территориями.

"Но нужен предел, определяющий, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", – уточнил Столтенберг.

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