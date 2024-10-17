В четверг, 17 октября, в Украине идет 967-й день войны с Россией.

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17 октября

7.57 Из-за высоких потерь танков "Леопард" Украина начала устанавливать на них дополнительную защиту.

Как пишет американское издание Business Insider, ВСУ потеряли уже 40 таких танков (уточняя, что официально эти цифры не подтверждены).

Теперь Киев начал заказывать для немецкой бронетехники дополнительные защитные сетки от дронов.

Одна такая сетка стоит 20 тысяч долларов, говорится в статье.

Ранее россияне начали массово использовать такие антидроновые конструкции на своей бронетехнике.

7.52 Кадры ночной атаки "Шахедов" на Киев.

Видны сбитие дрона и пожар на месте падения.

7.37 В Киеве после атаки "Шахедов" пострадала многоэтажка в Деснянском районе.

Повреждено остекление ряда квартир и фасад дома.

Судя по всему, на здание упали обломки, поскольку все дроны, как заявили власти, над столицей были сбиты.