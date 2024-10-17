В Киеве выдвинули новое условие продолжения транзита газа из РФ в Евросоюз
Киев выдвинул Азербайджану и Словакии условие продолжения поставок газа в Евросоюз транзитом через территорию Украины.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По данным издания, газ продолжит идти транзитом только в том случае, если Баку и Братислава договорятся с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.
При этом сейчас консультации по поводу продления поставок газа в ЕС после истечения контракта в конце текущего года идут неактивно. А Азербайджан не участвует в них уже несколько месяцев.
Как предположил источник издания, снижение активности Баку "практически до нуля" связано с позицией России, которая наверняка участвует в этом процессе.
Что касается Словакии, то с ее властями эту тему пока не обсуждали.
В августе президент Владимир Зеленский говорил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. Но дал понять, что продолжение транзита российского газа возможно, если о нем с РФ договорятся компании из европейских стран.
А премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев готов к продолжению транзита только через посредника из ЕС.