Градоначальник в немецкой Баварии запретил украинским беженцам регистрироваться в своём населённом пункте, заявив, что в детских садах, школах и центрах размещения больше нет мест.

Об этом сообщает британская ежедневная газета Telegraph.

Издание отмечает, что своим распоряжением мэр города Бад-Грисбах Юрген Фундке спровоцировал конфликт с представителями власти округа Пассау после того, как отклонил их просьбу разместить 35 беженцев из Украины.

В статье сказано, что окружное управление Пассау, курирующее вопросы миграции, направило Фундке письмо с требованием разрешить украинцам зарегистрироваться в его городе, на что чиновник ответил: "Я прочту это на Рождество".

С тех пор градоначальник пытается убедить власти отстранить его от должности на основании его отказа разместить украинцев, поскольку, по его словам, город уже выполнил свою задачу по приёму беженцев и больше не в состоянии их принять.

Другое немецкое издание Focus Online уточняет, что Фундке также предложил властям Пассау вместо Бад-Грисбаха отправить беженцев в другие города и посёлки региона, которые пока никого не приютили.

Напомним, с 2025 года ФРГ ужесточит правила получения пособий – что изменится для беженцев из Украины?

Ранее в издании Deutsche Welle писали, что всё больше беженцев из Украины находят работу в Германии.