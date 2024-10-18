Цены на золото побили очередной рекорд, впервые в истории превысив отметку в 2700 долларов за тройскую унцию.

Об этом сообщает Financial Times.

Сегодня цена золота в слитках выросла на 0,8%, до 2714,10 доллара за унцию, преодолев исторический максимум, установленный на предыдущих торгах. За неделю его стоимость выросла примерно на 2,1%.

Аналитики объясняют скачок цены опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и напряженной предвыборной гонкой в США. Эти факторы побуждают инвесторов вкладываться в самые безопасные активы.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены золота. По их оценкам, к концу октября 2025 года она достигнет примерно 2917 долларов за унцию.

Также среди инвесторов набирает популярность биткоин. Он сейчас тоже на подъёме и продается по цене 67,9 тысяч долларов за единицу.

Ранее мы писали, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов.

Также "Страна" сообщала, что в Украине цены доллара и евро достигли новых максимумов. Курс доллара заметно вырос к гривне: Нацбанк поднял его до 41,36 грн/$. А евро впервые в истории достиг 46,18 грн/€. Взлёт европейской валюты объясняют ростом международного курса евро/доллар до $1,12/€.