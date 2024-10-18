МВФ даст Украине кредит в размере 1,1 млрд, сообщил премьер Шмыгаль.

По его словам, исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине в скором времени получить новый транш.

"Эти средства направим на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера", – уточнил премьер.

Ранее Шмыгаль говорил, что в МВФ ожидали завершения войны летом 2024 года, исходя из чего Кабмин рассчитывал госбюджет.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть", – сказал Шмыгаль.

По его словам, бюджет на 2025 год уже планируется – тоже с участием МВФ.

Напомним, до конца 2024 года Украина заплатит МВФ по старым долгам больше нового кредита.

в распоряжении "Страны" оказался график выплат по ранее предоставленным кредитам и взносам МВФ, из которого видно, что Украина в сентябре 2024-го должна выплатить Фонду в его валюте SDR (специальные права заимствования) 542 млн, или $732,6 млн, а до конца этого года — 991,9 млн SDR, или $1,3 млрд.