В Кривом Роге сожгли бус волонтёра ВСУ, который собирались отправить на фронт.

Об этом сам волонтёр сообщил в соцсетях. По его словам, это сделали подростки.

Ранее в Киеве задержали 16-летнего студента за поджог авто, которое журналисты купили для военных.

Напомним, по данными полиции, в Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними.

"Это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодёжь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности", — сказал он глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции "Объединённые ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты".

Поджигателям обещают от 600 до нескольких тысяч долларов за машину.

Так, 20-летний киевлянин получил "заказ" за деньги сжечь автомобили правоохранителей. Он арендовал квартиру посуточно недалеко от райотдела полиции в Дарницком районе, заказав в строительном гипермаркете онлайн-доставку зажигательной жидкости.

Полиция также призывает служащих ВСУ и Нацгвардии "избегать размещения на автомобилях отметок, которые могут идентифицировать их как военных".