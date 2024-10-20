В воскресенье, 20 октября, в Украине идет 968-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:40 Сегодня ночью Украину атаковала 51 воздушная цель: 49 вражеских беспилотников и две баллистические ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя сбит 31 БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

13 российских беспилотников локационно потеряны.

10:24 Видео из Кривого Рога, где вчера было два ракетных удара.

Пострадало несколько административных зданий.

09:28 Украина использует дроны-перехватчики "Шахедов", чтобы экономить зенитные ракеты.

Об этом на совещании, посвященном укреплению сил ПВО, заявил главком Александр Сырский.

"Мы, безусловно, лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО. Искреннее благодарность всем, кто внедряет соответствующие решения, помогает, тренирует и производит дроны, перехватывающие вражеские БпЛА", - заявил главком.

09:03 Ряд продвижений на фронте у российских войск фиксирует карта украинского паблика Deep State.

Под Купянском они практически вышли на левый берег реки Оскол через северную половину села Кругляковка. Вчера об усиленных штурмах Кругляковки писали украинские военные.

Выход на берег Оскола, как мы уже писали, было давней стратегической задачей российских войск.

Южнее, в Донецкой области, россияне продвинулись к югу от Часова Яра по трассе Бахмут-Константиновка. Об этом ранее уже писали российские паблики. Такое продвижение создает угрозу начала штурма города с южного фланга (сейчас наступление идет с востока).

Также есть ряд продвижений РФ в "кармане" к востоку от Курахово, где основные бои идут за Горняк и на подступах к Кураховке.

Как мы уже вчера сообщали, в Горняке у россиян также есть продвижение, а севернее они вошли в Селидово.

08:19 Дроны в Нижегородской области РФ атаковали Дзержинский завод взрывчатых веществ.

Телеграм-каналы публикуют видео, как сбивают беспилотники.

Власти региона заявляют, что легко пострадали четверо спасателей, которые находились в районе промзоны.

Кадров со взрывами и детонацией на данный момент нет.

Всего, как заявили в минобороны РФ, ночью было сбито 110 беспилотников над разными регионами (почти половина над Курской областью).

08:00 Сегодня ночью россияне дважды атаковали Кривой Рог. Пострадали 17 человек. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Также получили повреждения около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, три служебных автомобилей полиции и карета скорой.

"Пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех – средней тяжести", - написал Лысак.