Британский учёный и режиссёр научно-популярных фильмов Саймон Холланд сообщил о том, что группа астрономов из Оксфорда готовится объявить об обнаружении инопланетного сигнала искусственного происхождения. Это предсказуемо вызвало сенсацию в мировых СМИ и подогрело интерес к теме поисков внеземного разума.

Тем не менее сообщение пока, что называется, повисло в воздухе: представители научного коллектива, который, по словам Холланда, и совершил открытие, информацию не подтверждают, хотя и не опровергают, что уже немало.

Речь идёт о группе британских учёных, участвующих в учреждённом Илоном Маском и Юрием Мильнером проекте по поиску внеземного разума Breakthrough Listen. Проект использует две мощных радиообсерватории - "Грин Бэнк" в Западной Вирджинии и "Паркс" в Австралии - для сбора радиосигналов, поступающих на Землю из всей Вселенной, в надежде выявить те из них, которые могут оказаться продуктами деятельности инопланетного разума. На профессиональном жаргоне такие называют техносигнатурами. Как раз с одной из этих техносигнатур и может быть связано сенсационное заявление Холланда.

Но все по порядку.

Прежде всего важно понимать, что космос буквально переполнен различными радиосигналами. Их излучают звёзды, планеты (включая планеты Солнечной системы и даже Луну), межзвёздный газ и его скопления, известные как туманности, а также специфические объекты вроде нейтронных звёзд и чёрных дыр, включая сверхмассивную чёрную дыру Стрелец А в центре нашей родной галактики Млечного пути, а также её аналоги в других галактиках. Мощными радиовсплесками сопровождаются многие космические события вроде вспышек новых и сверхновых звёзд и так далее. Поэтому выделение из всего этого радиошума сигналов, которые могут иметь искусственное происхождение, представляет собой непростую задачу – банально потому, что мы в принципе не до конца представляем себе, как должен выглядеть инопланетный радиосигнал.

Одним из критериев оценки радиосигналов, общепринятых в среде учёных, является спектральная ширина – то есть диапазон частот, в пределах которого распределена энергия сигнала. Большинство природных радиоисточников излучают сигналы в довольно широкой полосе длин волн и частот, тогда как для искусственных радиопередач, которые организуем мы сами, характерно излучение сигнала на конкретной длине волны лишь с небольшими отклонениями в ту или иную сторону.

Сигнал от иной цивилизации должен также исходить откуда-то, где эта цивилизация могла бы обитать, то есть в той части неба, откуда мы получаем такой сигнал, должна быть звезда с подходящими характеристиками, в идеале – звезда с подтверждёнными экзопланетами (планетами, где может быть жизнь). Причём эта звезда должна располагаться не слишком далеко от Земли: предполагается, что инопланетный радиопередатчик обладает ограниченной мощностью и вряд ли способен отправить сигнал через тысячи световых лет так, чтобы мы смогли его уловить.

Ну и совсем хорошо будет, если сигнал окажется модулированным, то есть состоящим из нескольких частот, находящихся между собой в особых соотношениях. Такие мы отправляем на Земле, когда нам нужно сделать радиоволны переносчиками некоей информации.

И вот в 2020 году радиотелескоп "Паркс" обнаружил сигнал, получивший кодовое название BLC-1 (Breakthrough Listen Candidate 1). Сигнал был получен на частоте 980 мегагерц – это так называемый дециметровый диапазон радиоволн, в котором работают, например, многие рации. А источник его, похоже, располагался где-то в районе Проксимы Центавра – ближайшей к нам звезды, расположенной в 4,5 световых годах от Солнца.

Интерес существенно усилился, когда оказалось, что частота BLC-1 слегка "плавает" со временем, немного увеличиваясь, а затем вновь уменьшаясь. Подобные колебания частоты могут объясняться тем, что источник сигнала располагается на планете, вращающейся вокруг звезды, из-за чего источник будет то двигаться в сторону земного наблюдателя, то удаляться от него.

Позже появились сообщения о том, что параметры сигнала позволяют предположить его происхождение с землеподобной планеты Проксимы Центавра b, входившей в список потенциально обитаемых и до обнаружения сигнала.

В общем, выглядело это круто и многообещающе, однако имелись основания и для скепсиса.

Во-первых, в BLC-1 не удалось обнаружить никаких признаков модуляции, но хуже всего то, что последующие попытки зафиксировать тот же сигнал не увенчались успехом, что было странно: ни звезда Проксима Центавра, ни планета Проксима Центавра b никуда не делись, и если там и правда кто-то живёт, то мы должны бы получать радиосигналы от них и дальше, но таких сигналов не было.

Неспособность повторно зарегистрировать радиосигнал считается классическим признаком того, что он как раз не исходит от иной цивилизации, а вызван чем-то ещё: пока не известным природным явлением или, как вариант, каким-то человеческим механизмом – благо, сегодня в околоземном космическом пространства хватает искусственных объектов, испускающих узкочастотные радиосигналы или способных их отразить обратно на Землю. С тем же телескопом "Паркс" уже была забавная история, когда исследователи приняли за внеземной сигнал помехи от работающей в подсобном помещении микроволновки.

Короче говоря, вспыхнувший было интерес к сигналу BLC-1 быстро угас, и большинство исследователей склонялись ко мнению, что он имеет земное происхождение, хотя полноценной теории, позволяющей объяснить все уникальные особенности сигнала, так и не появилось. И вот теперь оказалось, что на самом деле в Оксфорде продолжали всё это время изучать BLC-1, и, если верить Холланду, небезрезультатно. Причём если утверждения Холланда о том, что учёным удалось подтвердить техносигнатурную природу BLC-1, пока остаются на его совести, то вот информацию о том, что изучение сигнала продолжается, в Оксфорде официально подтвердили – правда, без каких-либо подробностей.

Пока что заявления Холланда выглядят несколько чересчур сенсационными: в частности, не вполне понятно, что именно могли бы обнаружить при изучении BLC-1 в Оксфорде, что позволило бы прийти к смелому выводу о его искусственном и внеземном происхождении. В идеале для этого требовалось бы добиться систематической регистрации сигнала, но ни о чём подобном пока не сообщалось – что довольно странно, ведь наблюдениями за этой частью неба занимаются много научных коллективов, включая, например, исследователей с крупнейшего в мире радиотелескопа FAST в Китае.

Кстати, BLC-1 не единственный радиосигнал, имеющий признаки искусственного, происхождение которого пока не получило разумного объяснения. За десятилетия радиоастрономических наблюдений земные учёные уже накопили довольно большой массив таких радиосигналов, начиная с первого из них: зафиксированного в 1977 году узкополосного сигнала 6EQUJ5, также известного как сигнал "Wow!". Сигнал исходил из области, где впоследствии, кстати, была обнаружена солнцеподобная звезда 2MASS 19281982-2640123. Находится она, правда, далековато – в 1800 световых годах от Земли, да и повторно зафиксировать сигнал "Wow!" не удалось ни при одной из многочисленных попыток сделать это в 1987, 1989, 1996 и 1999 годах.

Ещё более многообещающим, по мнению многих специалистов, считается сигнал SHGb02+14a, зафиксированный в 2003 году с помощью телескопа "Аресибо". В отличие от BLC-1 и сигнала "Wow!" его удалось наблюдать трижды, однако у него есть и свои проблемы: например, в той части неба, откуда он пришёл, похоже, нет никаких заметных звёзд на расстоянии как минимум 1000 световых лет от Земли.

И хотя количество подозрительных радиосигналов, зафиксированных нашими радиотелескопами, со временем растёт, в этой сфере оно не переходит в качество – по крайней мере пока.

Однако астрономы по всему миру продолжают поиски, ведь доказательство того, что мы не одиноки во Вселенной, станет, пожалуй, одним из самых знаменательных открытий во всей истории человечества и разом оправдает все усилия, потраченные на эти поиски за годы неудач.