Анализируем итоги 970-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские военные второй день подряд пишут о резком ухудшении ситуации в Селидово, где уже идут городские бои и осталась только одна дорога снабжения.

Боец с позывным "Мучной" сообщает, что россияне продвигаются в городе, ведя наступления с севера, востока и юга. До высоток в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ, они пока не дошли.

Также "Мучной" подтверждает данные российских пабликов, что уже идут штурмы Вишнёвого к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. Карта Deep State пока дает картину по состоянию на вчера и не отображает этих данных. При этом захват Вишневого поможет РФ установить более плотный огневой контроль над дорогой в Покровск - единственной свободной трассой из Селидово.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтверждает, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Этому продвижению способствовали их предыдущие успехи на флангах.

Снайпер Константин Прошинский пишет, что главная причина продвижения РФ - нехватка личного состава ВСУ, чтобы перекрыть все возможные пути захода россиян, которые двигаются малыми группами.

Российские паблики пишут о продвижении россиян в городе.

В общем и целом ситуация там складывается для ВСУ тяжелая.

Российская армия также захватила северную часть Горняка (к северо-востоку от Курахово), сообщает украинский военкор Богдан Мирошников.

По его словам, россияне продвигаются прямо в Горняке, захватив полностью северную часть. Бои сейчас в центре, под контролем ВСУ остаются около 40% площади города, добавляет Мирошников.

Также он сообщает, что на восточном берегу реки Волчья от всего плацдарма ВСУ остался максимум 1,5 км по ширине и 1 км по глубине. Это по сути последнее село там – Александрополь, за него уже ведутся бои, уточнил военкор.

Он также подтверждает фактическую потерю Зоряного, которое накануне атаковали россияне. По его оценке, теперь положение Кураховки (населенный пункт к югу от Горняка) будет сверхтрудным.

Сегодня Россия запустила по Украине 60 "Шахедов". Прилеты были по Сумам. Как пишут паблики, пострадал объект энергетики.

Украина же атаковала дронами четыре российских спиртзавода в Тульской и Тамбовской областях, утверждая, что на них производилось топливо для армии, а также взрывчатка. Вспыхнули пожары, которые, по заявлениям властей РФ, были быстро потушены.

Мобилизация и демография

В Украине ухудшается ситуация с экономикой из-за мобилизации.

В Харькове работники СТО не выходят на работу, сообщает блогер Евгений Зуб. По его словам, это происходит "из-за ситуации в городе". О чем именно идет речь, он не уточнил. Но в последние дни было много сообщений о массовых облавах на мужчин, которые устраивают в Харькове ТЦК.

В сети публикуется видео множества брошенных авто в Харькове перед блокпостами, где дежурят военкомы. Предположительно их водителей прямо с улицы забрали в ТЦК, либо они смогли сбежать, бросив свои машины.

Местные паблики также пишут, что отказываются выходить на работу также и грузчики, доставщики, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, работники предприятий из других сфер. Опасаются выезжать и многие таксисты.

Кроме того, в Харькове опустели торговые центры.

Тревогу бьет и крупный ритейл. В некоторых "Эпицентрах" не осталось мужчин из-за мобилизации, в армии служат более четырех тысяч работников компании, заявила совладелица группы Галина Герега.

По ее словам, 2024 год оказался самым тяжелым для компании за все годы ее существования.

"Нехватка персонала является сегодня самым большим вызовом. Многие выехали из страны, значительная часть служит в рядах Вооруженных Сил. Всего в армии служит более четырех тысяч работников Эпицентра – это большое количество. Есть торговые центры, в которых не осталось ни одного мужчины, поэтому их функции перешли к женщинам. Мы научили их водить грузовики и различную технику. Однако персонала все еще не хватает", – заявила Герега.

Работодатели также продолжают критиковать остановку бронирования. Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабинет Министров продлить ее еще на два месяца (сейчас его приостановили через "Дию" до 15 ноября по распоряжению Кабмина).

Но, похоже, проблемы с заполнением вакансий вызваны не только уходом мужчин на "нелегальное положение" - но и массовым выездом украинцев за границу.

С вторжения РФ население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр. "Значительная часть этих людей покинула страну. Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", — сказала она на брифинге в Женеве.

Бауэр констатирует, что уровень рождаемости в Украине и до войны был низким, а сейчас стал одним из самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Для обновления населения нужно 2,1. Накануне директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова озвучила даже более низкую цифру - менее 1 ребенка на женщину.

Напомним, что украинские военные считают основной проблемой на фронте нехватку людей, а не оружия. При этом западные партнеры, как заявляют украинские власти, требуют для восполнения кадрового дефицита снижать призывной возраст и забирать на фронт молодежь от 18 лет.

Украинские демографы выступают против этого и говорят, что возраст до 30 лет - наиболее продуктивный с точки зрения деторождения, и нужно наоборот поднимать возраст мобилизации до 30-33 лет.

Впрочем, лидер партии "Братство" известный националист Дмитрий Корчинский заявил, что dозраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина будет "на грани уничтожения".

"Если страна будет на грани уничтожения, можно снизить возраст мобилизации до 14 лет. В этом возрасте молодой человек уже может поднять автомат. Мы знаем прогрессивные страны Центральной Африки, где дети воюют с 12-14 лет", - сказал политик журналистке канала.

Ликвидация МСЭК и отставка генпрокурора Костина

Еще один мобилизационный скандал последних дней - с коррупцией в медицинских экспертных комиссиях (МСЭК), "продававших" инвалидность, сегодня получил развитие.

Сегодня Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым все МСЭК должны быть ликвидированы до конца текущего года. Указ опубликован на сайте президента.

МСЭК представляли собой альтернативную ТЦК коррупционную вертикаль для решения вопросов по "откосу" от мобилизации. Военкомы не имеют влияние на принятие решений МСЭК по инвалидности, а потому люди могли заносить деньги не военкомам, а в медицинские экспертные комиссии (это вертикаль Министерства охраны здоровья, а не Минобороны).

Теперь данная альтернатива ликвидирована указом президента.

Кроме того, на СНБО рассмотрели и вопрос по скандалу с массовым оформлений инвалидностей работникам прокуратуры в Хмельницкой области.

Помимо того, что многие из них таким образом избежали мобилизации, они еще и получили пенсии на миллионы гривен по инвалидности от государства, поскольку большинство из них оформили свой статус инвалида еще задолго до войны. Например, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, оказавшийся в центре скандала с инвалидностями, получал пенсию с 2017 года, и ее размер за 7 лет вырос в 7 раз. И в сумме составил 1,3 миллиона гривен.

"Также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - написал Зеленский.

После чего генпрокурор Костин подал в отставку.

"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - написал генпрокурор. И добавил, что считает "абсолютно правильной позицию президента", что должна быть "персональная ответственность", в том числе политическая.

Хотя поводом для увольнения стали прокурорские инвалидности, стоит напомнить, что слухи об увольнении Костина ходили ещё с весны.

Тогда главной причиной готовящейся отставки назывались скандалы, связанные с частым отсутствием Костина в Украине. В СМИ всплыла информация, что генпрокурор провел много дней в зарубежных командировках, львиная доля из которых пришлась на США, где живет его семья.

По данным источников, изначально наиболее вероятным сменщиком Костина называли

близкого к Офису президента бывшего прокурора Киева и нынешнего главу Одесской военной администрации Олега Кипера (он, к слову, также как и Костин, одессит).

Также не исключалось, что некоторое время и.о. генпрокурора после отставки Костина будет его нынешний первый заместитель Алексей Хоменко. Но это были расклады по состоянию на весну нынешнего года. Какая будет диспозиция после того, как отставку Костина примет парламент - увидим уже в ближайшее время.

Солдаты КНДР и Россия

Сегодня появились новые видео, где, как утверждается, видны северокорейские солдаты, прибывшие в РФ.

Видео снято в части 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка на Дальнем Востоке. "Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - говорит автор видео на якутском языке.

Американские СМИ пишут, что КНДР отправила в РФ не только сухопутные войска, но и летчиков, которые могут управлять российскими военными самолетами.

Со ссылкой на официальных лиц Южной Кореи журнал Newsweek пишет, что летчики попали во Владивосток даже раньше пехоты, еще в сентябре. Там они могут проходить обучение на российских самолетах, поставленных в Северную Корею. Но не исключено, что их готовят для войны в Украине, так как Россия испытывала дефицит пилотов.

Также журнал сообщил, что Южная Корея рассматривает план отправки в Украину военного и разведывательного персонала в ответ на отправку КНДР в Россию своих военных. В случае отправки южнокорейские военные в Украине будут допрашивать и помогать с переводом, если ВСУ возьмут в плен северокорейцев. Они также будут делиться военной тактикой и операциями КНДР.

Впрочем, сама Северная Корея отправку своих солдат в РФ отрицает.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", — заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания комитета Генассамблеи по разоружению и международной безопасности.

Сестра Ким Чен Ына назвала сведения об участии северокорейских военных в войне "нелепым вздором". "Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды", — сказала Ким Ё Чжон.

Но, как видим, скандал с северо-корейскими военными и РФ продолжает раскручиваться. И, не исключено, что Украина и Запад могут попытаться его использовать для того, чтоб убедить Южную Корею резко нарастить поставки оружия для нужд ВСУ с учетом того, что западный ВПК пока не может обеспечить отправку необходимого числа вооружений.