В Турции произошла террористическая атака на предприятие TUSAŞ в Анкаре, которое производит военные самолеты и космическое оборудование. Возле одного из входов на территорию предприятия прогремел взрыв. После этого была слышна стрельба.

Об этом сообщают турецкие издания.

Заявляется, что минимум девять человек были взяты в заложники террористами, все они удерживаются внутри здания аэрокосмической компании Tusaş.

По данным медиа, девять человек погибли в результате нападения.

Предположительно, террористы атаковали здание, разделившись на две группы. Один смертник устроил взрыв у проходной, где погибли два охранника. Другая группа из двух или трёх человек прошла через проходную и взяла заложников.

Также газета Sabah заявляет, что двое террористов уже ликвидированы.

Между тем турецкие СМИ публикуют новые кадры с нападавшими и заложниками.

Кроме того, появились видео теракта в Анкаре, последствия подрыва здания у аэрокосмического предприятия TUSAŞ и фото предполагаемых террористов.

Ранее мы рассказывали, что в Израиле террорист открыл стрельбу на вокзале. Погибла женщина, ранены 10 человек.

Также мы писали, что в Нидерландах неизвестные захватили заложников в кафе.