Есть погибшие и заложники. В Турции террористы атаковали оборонное предприятие. Фото и видео
В Турции произошла террористическая атака на предприятие TUSAŞ в Анкаре, которое производит военные самолеты и космическое оборудование. Возле одного из входов на территорию предприятия прогремел взрыв. После этого была слышна стрельба.
Об этом сообщают турецкие издания.
Заявляется, что минимум девять человек были взяты в заложники террористами, все они удерживаются внутри здания аэрокосмической компании Tusaş.
По данным медиа, девять человек погибли в результате нападения.
Предположительно, террористы атаковали здание, разделившись на две группы. Один смертник устроил взрыв у проходной, где погибли два охранника. Другая группа из двух или трёх человек прошла через проходную и взяла заложников.
Также газета Sabah заявляет, что двое террористов уже ликвидированы.
Между тем турецкие СМИ публикуют новые кадры с нападавшими и заложниками.
Кроме того, появились видео теракта в Анкаре, последствия подрыва здания у аэрокосмического предприятия TUSAŞ и фото предполагаемых террористов.
Ранее мы рассказывали, что в Израиле террорист открыл стрельбу на вокзале. Погибла женщина, ранены 10 человек.
Также мы писали, что в Нидерландах неизвестные захватили заложников в кафе.