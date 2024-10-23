Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа и отказаться от него к 2027 году

Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы отказаться от топлива из России к 2027 году.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, с начала текущего года поставки российского газа выросли и обеспечивают около 20% от общего объема импорта газа в ЕС. В прошлом году этот показатель составлял порядка 15%.

"Я не виню скептиков за то, что они притворяются, будто европейская зависимость закончилась. Потому что если признать, что это не так, то вывод очевиден: Европа платит России за газ; Россия использует эти деньги, чтобы вести войну против Украины; в свою очередь, Европа дает деньги Украине, чтобы остановить Россию. Таким образом, континент финансирует обе стороны конфликта", – написал Блас.

"Если Европа хочет держать цены под контролем, она должна заплатить моральную цену. Это действительно воняет – но война тоже. По крайней мере, политики должны это признать", – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия сохранят транзит газа в Евросоюз, несмотря на бои в Курской области.

Также стало известно, что Россия увеличивает поставки нефти и газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" до максимального уровня.