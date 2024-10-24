Украинский боксер Александр Усик на пресс-конференции перед боем-реваншем с британцем Тайсоном Фьюри появился в образе персонажа компьютерной игры "Хитмен" и снятого по ее мотивам одноименного фильма, по сюжету которого главный герой получил заказ на убийство президента России.

Позже Усик и Фьюри провели первую битву взглядов. Сам бой состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Напомним, в ночь на 19 мая Александр Усик победил британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Усик защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал у Фьюри титул WBC.

В свою очередь Тайсон Фьюри заявил, что его сопернику присудили победу, "потому что Украина находится в состоянии войны". Сам же британский боксёр утверждал, что выиграл поединок он.

После поражения в бое за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Фьюри активировал опцию реванша, предусмотренную в контракте.

Как мы писали, в июне Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец заявил, что "дарит" пояс чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, чтобы они сразились за него в поединке.

Таким образом в реванше Усика с Фьюри на кону уже не будет стоять звание "абсолюта". И Фьюри этот статус, которого достиг Усик, не заработает.