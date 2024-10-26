В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина переводит часы на один час назад.

Это может быть последний перевод стрелок в Украине - Рада недавно приняла законопроект, отменяющий переход на летнее время весной. Но Зеленский его пока не подписал и, по некоторым данным, не планирует этого делать.

Что нужно знать об этом переводе часов, какое время теперь будет в Украине, сохранится ли разница со странами ЕС и аннексированными регионами, которые сейчас живут по московскому времени?

Ответы на эти вопросы — в материале "Страны".

Как в Украине отменяли вводили и отменяли перевод часов

В Украине переводить часы начали летом 1981 года — так же, как и в других странах Советского Союза. Эта практика сохранилась и после распада СССР.

В 2011 году Россия отменила перевод часов. Вслед за ней это сделали и в Украине, но потом решение отыграли назад из-за волны возмущений.

На протяжении последующих десяти лет этот вопрос муссировали с разной степенью интенсивности, но всерьез обсуждение активизировалось в марте 2021 году, когда в парламенте начали рассматривать соответствующий законопроект.

На фоне жесткой критики Рада его провалила и отправила законопроект на доработку к повторному второму чтению, к которому нардепы вернулись лишь спустя три года.

Основные аргументы критиков документа заключались в том, что при отмене перевода часов летом в восточных областях будет светать буквально в 3 часа ночи, а темнеть после 21 часа. Тогда как в зимнее время будет слишком рано темнеть в западных регионах.

Также, по мнению аналитиков, постоянное зимнее время не очень выгодно для экономики, поскольку в холодное время года работники будут всегда возвращаться домой не на закате, а ночью. По их мнению, все это приводит к общему понижению производительности и росту потребления энергии.

Но автор законопроекта, вице-спикер Руслан Стефанчук, говорил, что сезонный перевод часов, по мнению ученых, приводит к развитию сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, так как прерывает биологические циклы. "Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению", - говорил Стефанчук.

В итоге 16 июля 2024 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. "За" проголосовал 261 депутат.

Для вступления закона в силу его должен был подписал президент Владимир Зеленский. Однако, как сообщили издание "ВВС-Украина" со ссылкой на источники, он не будет этого делать. По данным СМИ, президенту доложили, что фиксация на зимнем времени приведет к миллиардным убыткам для экономики.

Источник в ОП говорит, что президент "не планирует подписывать" документ. Сроки для ветирования уже истекли. Говорят, что вето президент не стал накладывать, чтобы "не обижать" спикера парламента Стефанчука, потому что это был его законопроект.

Судя по всему, на вероятное решение президента повлиял аргумент роста энергопотребления при отказе от перевода стрелок. Для Украины, которая потеряла часть своей генерации из-за обстрелов это мог быть ключевой аргумент отказа.

При этом считается, что главный резон, который двигал властями при отказе от перевода часов, заключался в большей синхронизации времени с европейским и отходе от российского.

Сейчас европейское время стабильно отстает на час от украинского. А в случае с отказом от перехода, в теплое время года оно бы совпадало с Европой, а не с Россией, как сейчас.

Какое будет время в Украине?

В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, украинцы переведут стрелки часов на час вперед (на зимнее время).

После перевода часов в странах ЕС будет, как и сейчас, на час меньше, чем в Киеве. А на подконтрольных России территориях Украины, которые сейчас живут по московскому времени, — на час больше (сейчас киевское и московское время совпадают).