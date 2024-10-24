Анализируем итоги 972-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский военный паблик Deep State подтверждает информацию о крупном продвижении РФ в Селидово и к югу от города.

Об этом вчера сообщали украинские военные. Сегодня они пишут, что россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был основной укрепрайон ВСУ.

Также сообщается о наступлении большого количества российской пехоты, которой удается "просачиваться" в дома и подвалы.

"По Селидову, к сожалению, все как и говорил, противник имеет успех в центре, уже занял несколько многоэтажек. Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку (населенный пункт около Селидово, который россияне в августе захватили практически без боя - Ред.) Хорошего мало", - пишет офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Боец "Мучной" также проводит параллели с Новогродовкой и пишет, что в Селидово "недолго осталось держать оборону". Украина, по его словам, контролирует сейчас не более 15% города.

"Судьба города Селидово складывается довольно печальная, враг продолжает продвигаться высотками и устанавливать на зданиях свои тряпки, накопление новых резервов значительно ощущается, когда ты с одной улицы пытаешься выйти из окружения, тебя уже сзади ждет как минимум взвод... Сейчас противник контролирует примерно 85% города. Наши казаки держат еще определенные участки, но вскоре нужно всем отходить, ведь преимущество в живой силе чувствуется. Поэтому осталось не долго здесь держать оборону, примерно так же, как это было в Новогродовке", - заключает военный.

Одновременно продолжает ухудшаться ситуация южнее - в Горняке. Телеграм-канал Deep State подтвердил продвижение РФ внутри города, а также заход россиян в соседнюю Измайловку - что блокирует сообщение с городом с запада, оставляя для коммуникаций только дорогу на юг (россияне заявляют, что Измайлову они уже захватили).

Судя по всему, такое быстрое прожвижение у россиян в Горняке стало возможным, в том числе, и из-за ухода с позиций подразделений ВСУ.

Родственники военных массово пишут в сети, что 210 отдельный батальон 120 бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154 батальон под давлением РФ покинул позицию. При этом говорится, что подразделение понесло очень большие потери. Командование обещало подкрепление, но по факту оно так и не прибыло.

В итоге 210 батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получили от командования "угрозы расстрелом". А вскоре им поступила команда возвращаться в Горняк, которую большинство бойцов выполнять отказались в виду своего морального и физического истощения.

Также сообщается, что на военных написали заявление в ГБР с обвинениями в дезертирстве. Официально командование ВСУ эту ситуацию не комментировало.

Но, напомним, что подобная ситуация была недавно и в районе Угледара, где уход с позиций одного из подразделений привел к быстрому падению города.

Северокорейская эпопея

США, которые вчера впервые подтвердили, что войска КНДР переброшены в Россию, сегодня назвали цифру этого контингента - три тысячи человек (что в 4 раза меньше, чем заявляет Украина).

"Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России, где они сейчас проходят обучение", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Но, по его словам, Вашингтон по-прежнему не обладает информацией о том, будут ли эти солдаты участвовать в войне в Украине.

Но видимо такой сценарий вызывает беспокойство у многих. Президент Южной Кореи заявил о возможности прямых поставок оружия ВСУ, если военные КНДР отправятся на войну в Украине.

"Если Северная Корея направит спецназ на войну в Украине, мы будем оказывать Украине поддержку шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова. Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок смертоносного оружия, но мы можем пересматривать этот вопрос более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи", — заявил Юн Сок Ёль.

Однако пока ни Сеул, ни Запад не подтверждают, что северокорейские солдаты собираются на войну в Украину. Об этом на данный момент заявляет только Киев.

При этом не совсем ясно, будет ли Южная Корея воплощать свою угрозу, если солдат КНДР направят, например, в Курскую область, которая является территорией России.

На самом деле, несмотря на жесткие заявления, Сеул с начала войны придерживался крайне осторожной политики в отношении войны в Украине, не желая, видимо, обострять отношения ни с РФ, ни с Северной Кореей. Изменится ли эта политика, если солдаты КНДР будут воевать на стороне России - пока точно сказать нельзя.

Тем временем Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Ранее америкнский журнал WSJ сообщил, что в договоре есть секретный пункт, который позволяет отправить солдат КНДР в РФ. Однако в МИД России утверждают, что никаких секретных приложений к договору нет.

Иными словами, на данный момент остается без ответа главный вопрос северокорейской эпопеи - будут ли войска КНДР воевать в Украине. Сейчас они находятся далеко от украинской территории и существенно ближе к корейской.

Если предположить, что корейские солдаты примут участие в боях, им для этого понадобится немалое количество времени на подготовку - в первую очередь из-за языкового барьера с россиянами. И, пока он не будет устранен на уровне, достаточном для боевого управления, вряд ли военные КНДР отправятся воевать в одном строю с российскими войсками. По крайней мере в большом количестве, а не силами отдельных спецподразделений.

Почему закрыли бронирование?

Власти пару недель назад жестко взялись за пересмотр бронирования работников украинских предприятий от мобилизации.

До 15 ноября приостановлена возможность бронирования через "Дию". А вчера Кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым имеющие право на бронирование предприятия повторно проверят на соответствие критериям критичности. По итогам проверок статус критически важных у многих предприятий могут отобрать, а значит, их работники лишатся права на бронь.



Как уже писала "Страна", помехи со стороны властей процессу бронирования начались после того как Владимиру Зеленскому показали данные, по которым число забронированных украинцев за последние месяцы резко возросло и достигло 1,5 млн человек. В результате президент дал отмашку остановить бронирование, а предприятия проверить с целью отобрать у них право на бронь для сотрудников.



По словам источников "Страны" в правительстве, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони отправить в ТЦК для последующей мобилизации.



"Логика очень простая. В стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в приложении "Резерв+". Более того, известно место их работы. То есть у военкомов на руках есть вся информация о них, чтобы выписать повестки и попытаться мобилизовать. Но для этого нужно лишить фирмы права на бронь, что сейчас и будут делать массово. После чего прямо на предприятия будут приходить представители ТЦК и проводить "мобилизационные мероприятия", имея уже на руках списки сотрудников, потерявших право на бронь. Но это такой план. В реальности же миллион человек в армию не попадут. Во-первых, как только предприятия лишат права на бронирование работников, многие работающие там мужчины либо просто уволятся, либо не будут выходить на работу. Во-вторых, понимая такую перспективу, собственники предприятий наверняка попытаются "порешать вопрос", чтобы им оставили статус критически важных. И многие "порешать" смогут. Хотя суммы для "решения вопроса" будут очень большими. В-третьих, те, кого заберут в ТЦК, попадут в системный круг вымогательства, где они на каждом этапе смогут откупиться. Откупятся не все, но многие. И в результате на выходе получим не миллион мобилизованных, а многократно меньшую цифру. Плюс будет нанесен сильнейший удар по украинской экономике, которая и так испытывает огромные трудности из-за мобилизации и нехватки рабочей силы. Но об экономике сейчас в военно-политическом руководстве никто не думает. Главная установка – выполнить план по мобилизации, который хронически проваливается", - говорит источник.

По той же причине, видимо, растет количество скандалов с раскрытием масштабной коррупции в военкоматах.

В Тернополе задержали главу районного ТЦК за взятку за отсрочку от мобилизации для предпринимателя, который получает первое высшее образование и без того мог не служить в армии.

В том же Тернополе, только уже в областном военкомате, глава медкомиссии в один день купил квартиру, дом и пять земельных участков на несколько гектаров. Эта информация указана в его декларации, на что обратили внимание в сети.

До ВЛК мужчина работал врачом-психиатром в "Кременецкой опорной больнице". В декларации за 2022 год у семьи Фарион недвижимости вообще не указано. Позже он стал председателем ВЛК при Кременецком ТЦК и СП, а затем и начальником медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП. И в декларации за 2023 год уже указано, что его супруга в один день оформила покупку сразу нескольких объектов. Сумма сделок не указана, но она явно выше доходов и сбережений, указанных в декларации.

Также схему уклонения от мобилизации ГБР накрыла в Голосеевском ТЦК Киева. Задержаны три военкома и трое гражданских, которые, по версии следствия, помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных. Стоимость оформления пакета документов для "откоса", по данным ГБР, составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Во время обысков у задержанных нашли более 1,2 млн долл. наличными, изъяты 11 автомобилей премиум-класса по 100 тыс. долл. каждый. Как заявляет ГБР, глава ВЛК, уже имеющий подозрение по аналогичному делу, продолжал оформлять липовые документы для снятия мужчин с учета. При этом статистика показывает, что самый высокий уровень непригодности к военной службе по Киеву - 40% - именно в Голосеевском районе.