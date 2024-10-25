В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ
В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В пятницу, 25 октября, в Украине идет 973-й день войны с Россией.

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8.07 В Киеве ночью отбивали атаку "Шахедов".

По сообщению властей, обломки упали в Дарницком районе, вызвав пожар на открытой территории.

Сбито полтора десятка дронов, заявили в КГВА. Паблики показали кадры сбития и пожара.

 

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