В пятницу, 25 октября, в Украине идет 973-й день войны с Россией.

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8.07 В Киеве ночью отбивали атаку "Шахедов".

По сообщению властей, обломки упали в Дарницком районе, вызвав пожар на открытой территории.

Сбито полтора десятка дронов, заявили в КГВА. Паблики показали кадры сбития и пожара.