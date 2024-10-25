Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении сотрудников Союза православных журналистов и передала его в суд.

Об этом сообщается на ее ресурсах.

Как считают в СБУ, священник одного их столичных храмов и три журналиста "распространяли кремлевские нарративы" и "оправдывали войну России против Украины".

Задержанных обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Один из фигурантов дела подтвердил "Стране", что получил обвинительный акт для ознакомления. По его словам, следователи СБУ "просто скопировали" туда текст выдвинутого еще весной подозрения. При этом никаких следственных действий с тех пор с журналистами не проводили.

"Не было ни одного допроса", - рассказал собеседник.

Как уже сообщала "Страна", журналистов и священника задержали в марте за критические публикации о захвате храмов Украинской православной церкви.

В Союзе православных журналистов расценили это как атаку на свободу слова.