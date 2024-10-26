В пятницу, 26 октября, в Украине идет 974-й день войны с Россией.

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09:08 В Киевской области из-за падения обломков сбитого "Шахеда" погибла женщина, сообщает ОВА. Также пострадал мальчик 13 лет, в госпитализации он не нуждается.

Всего в области повреждены обломками 15 частных домов, 3 магазина, многоквартирный дом в четырех районах.

Ранее сообщалось о прилетах в Ирпенском, Бориспольском и Обуховском районах.

08:50 Прилет "Шахедов" ночью был и по Житомирской области.

Власти региона заявляют о пожаре на хозяйственном строении.

08:48 Сообщают о новых взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

Ночью там уже отражали атаку "Шахедов".

08:37 Так с утра выглядит дом в Соломенском районе Киева, куда вчера вечером попал "Шахед".

Напомним, в результате удара погибла девочка, еще шесть человек пострадали.

Повреждения зданий от "Шахедов" также были в Киевской области - в Ирпени, а также под Борисполем и Обуховым.

08:13 Ночью "Шахед" упал в Ирпени Киевской области.

Власти заявили, что горело двухэтажное здание пристройки к одному из хостелов.

08:00 Ночью россияне атаковали город Днепр. Погибли три человека, еще 19 получили ранения, среди них 4 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Сергей Лысак.

В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях, частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

Всего ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.