Россия на выходных фактически захватила два города в Донецкой области - Селидово и Горняк. Официально это не подтверждалось, но многие источники не только с российской, но и с украинской и с западной стороны, уже пишут об этом как о свершившемся факте.

Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, важнейшего центра обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка.

Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища - и его потеря делает крайне трудной задачей удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.

Захват же Селидово позволяет начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту со звучным названием Константинополь. Он, а также близлежащая Андреевка находятся на важной транспортной развязке - дороге, ведущей из Курахово в Запорожскую область.

Одновременно к этим же населенным пунктам с юга прорывается сейчас вторая группировка россиян, которые на выходных вклинились сразу на семь километров в оборону ВСУ, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.

То есть российские войска серьёзно продвинулись к осуществлению своего замысла по охвату и блокированию всей группировки ВСУ к юго-западу от Донецка вокруг Курахово (либо побуждения ее к отступлению под угрозой окружения), о котором мы писали ещё в начале августа.

Также взятие Седидово открывает возможность россиянам нанести удар на запад к границе с Днепропетровской областью (до которой 35 километров по прямой). При этом обходя с юга крупные города вроде Покровска и Павлограда.

Если провести прямую линию от Селидово к реке Днепр, то там не будет ни одного крупного города. И неизвестно, есть ли там вообще серьёзные укрепления. Это стык Днепропетровской и Запорожской области, и к реке Днепр эта линия подходит к северу от Запорожья и к югу от города Днепр (примерно на полпути между ними).

Но осуществление столь масштабного наступления возможно, только если у РФ есть очень крупные резервы, а у ВСУ их не окажется. Что не факт.

Поэтому пока, скорее всего, россияне сосредоточатся на порыве к Константинополю с юга и севера, одновременно "прощупывая" оборону ВСУ к западу от Селидово в направлении к Днепропетровской области. И если она не окажется достаточно прочной, то могут собрать резервы, чтобы осуществить прорыв и здесь.

Как мы уже писали, продвижение россиян к Запорожью и Днепру (на них держится логистика всего Южного фронта ВСУ, а также через них лежит дорога на правый берег Днепра) многократно опаснее для Украины любых движений армии РФ на Донбассе.