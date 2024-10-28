В Австрии мужчина застрелил мэра города Кирхберг-об-дер-Донау Франца Хофера, а затем ещё одного мужчину, после чего скрылся в лесу на границе с Германией.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По данным местных СМИ, мэра убил охотник, вторая его жертва тоже связан с охотой.

Полиция распространила фотографию 56-летнего местного жителя Роланда Дрекслера, который считается возможным подозреваемым. Мотивом убийств могли стать конфликты из-за охотничьих прав.

Полицейские в связи с напряжённой ситуацией взяли под охрану некоторых местных чиновников, так как подозреваемый вооружён и всё ещё находится в бегах. Жители Кирхберга, в свою очередь, в панике баррикадируются в своих домах.

Полиция ищет подозреваемого с применением спецназа и бронетехники.

Убитый Франц Хофер занимал свой пост 16 лет. В 2021 году его в очередной раз переизбрали на должность мэра, он получил более 60% голосов.

В августе 2021 года в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр города Константин Павлов. Его тело нашли на веранде его же дома, рядом с ним лежало оружие.

А в январе 2019 года ножом был зарезан 53-летний Павел Адамович - мэр польского Гданьска.