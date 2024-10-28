Производитель мобильных устройств Apple снабдила свою продукцию искусственным интеллектом (ИИ) – Apple Intelligence.

Об этом сообщает компания на официальном сайте и в соцсетях.

ИИ доступен на iPhone, iPad и Mac-буках. Он представлен помощником для написания и редактирования текстов, "более разговорчивой" вопросно-ответной системой Siri, которая теперь лучше ориентируется в контексте произносимого человеком, "умный" поиск по фотографиям и улучшенную систему уведомлений.

"Сегодня стал доступен первый набор функций, и в ближайшие месяцы появятся многие другие", – сообщает Apple.

Напомним, Apple выпустила операционную систему iOS 18, главными новшествами которой стало удаление людей с фото и расширенные возможности настройки главного экрана.

Ранее компанией был представлен новый iPhone 16 с встроенным ИИ.

Нейросеть, с которой устройство обменивается данными, умеет распознавать объекты. При наведении телефона на предмет или животное, iPhone 16 выведет пользователю информацию, которая о них известна.

На айфонах также можно быстро создавать стикеры для телеграма.