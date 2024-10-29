Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ближайшую пятницу посетит Беларусь.

Об этом сообщает журнал Politico.

Там дипломат примет участие в конференции по "евразийской безопасности".

Издание отмечает, что Сийярто поедет на мероприятие, где, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.

Издание обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь Будапешта с правящим режимом Сирии, который поддерживает Кремль, может свидетельствовать об налаживании взаимоотношений между сторонами.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия считает возможную победу Трампа "шансом на мир" в Украине.

"Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их (Россию и Украину - Ред.) хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это только президент Трамп, если его изберут <...>", – сказал Сийярто.

Напомним, в прошлом году в ходе визита в Минск глава венгерского МИД призывал к мирным переговорам по Украине.