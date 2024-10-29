Общий иск 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube достиг 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), сообщает российский РБК со ссылкой на источник.

В ходе заседания суда в понедельник судья заявил, что рассматривает "дело, в котором много-много нулей".

Российский суд оштрафовал американскую компанию за то, что она не выполнила требование восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. руб, сумма удваивается каждую неделю. Суды тянутся с 2020 года.

Иск подали телеканалы "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360″, "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр" и телеведущая Маргарита Симоньян.

Ранее Google отключил россиянам монетизацию на YouTube.

Российские власти назвали условие, при котором полностью заблокируют YouTube.