Венгрия и Словакия в сентябре возобновили поставки российской нефти через Украину.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Венгерская компания MOL, которая заключила прямое соглашение с "Лукойлом" о транспортировке сырой нефти через Украину и Беларусь в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", за сентябрь прокачала на свои НПЗ в этих двух странах около 300 тысяч тонн нефти.

Это более трети всех объемов российской нефти, поставленной в Венгрию и Словакию по "Дружбе" в прошлом месяце - 850 тысяч тонн. Около 48% обеспечила "Татнефть".

Ожидается, что в октябре объемы отгрузок будут больше.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не против такого транзита российской нефти, потому что по документам это будет уже не российская нефть, а венгерская.

Также сообщалось, что Венгрия теряет выгодные цены на российскую нефть из-за санкций Украины, поэтому "Будапешт в ярости".

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