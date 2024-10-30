В сентябре Венгрия и Словакия возобновили поставки российской нефти через Украину
Венгрия и Словакия в сентябре возобновили поставки российской нефти через Украину.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант".
Венгерская компания MOL, которая заключила прямое соглашение с "Лукойлом" о транспортировке сырой нефти через Украину и Беларусь в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", за сентябрь прокачала на свои НПЗ в этих двух странах около 300 тысяч тонн нефти.
Это более трети всех объемов российской нефти, поставленной в Венгрию и Словакию по "Дружбе" в прошлом месяце - 850 тысяч тонн. Около 48% обеспечила "Татнефть".
Ожидается, что в октябре объемы отгрузок будут больше.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не против такого транзита российской нефти, потому что по документам это будет уже не российская нефть, а венгерская.
Также сообщалось, что Венгрия теряет выгодные цены на российскую нефть из-за санкций Украины, поэтому "Будапешт в ярости".
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