Анализируем итоги 978-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают достаточно быстро приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы.

По данным паблика Deep State, они захватили Новоукраинку и Богоявленку (о чем вчера уже заявляли украинские военные и российские паблики). Со стороны Богоявленки российские войска продвинулись на север и приблизились к Трудовому (украинские военные писали вчера, что штурм села уже начался).

Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть, выхода на "дорогу жизни" в Курахово).

Причем до Константинополя дальше только один населенный пункт - Разлив - уже в непосредственной близости от трассы. Российские паблики утверждают, что до Разлива их войскам осталось шесть километров, Украина этого не подтверждала.

На северо-восточных подступах к Курахово идут сообщения об окружении поселка Кураховка.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне захватили обогатительную фабрику, заняли позиции западнее Кураховки и реки Волчья и теперь давят в сторону Ильинки. "Мучной" пишет, что многие украинкие военные были взяты в плен.

Российские паблики пишут, что Кураховка частично под их контролем (некоторые телеграмм-каналы утверждают, что РФ контролирует уже большую часть населенного пункта, а подразделения ВСУ уходят оттуда, опасаясь окружения, но подтверждения этому пока нет). Карта Deep State по состоянию на вчера продвижений РФ на этом участке не показывает.

В Торецке ВСУ переходят в контратаки, пишут украинские военные в своих пабликах. Также они сносят многоэтажки, сообщает Forbes, комментируя видео, которые на днях появились в пабликах.

Издание также пишет, что ВСУ в городе не дают продвигаться РФ и даже сумели отвоевать несколько кварталов. Атаки пехоты и удары дронов подкреплялись сносом многоэтажных зданий.

Россияне же выдвигают версию, что ВСУ подрывают дома при отступлении, чтобы россияне не могли занимать высотки и вести с них огонь.

К обстрелам. Сегодня снова была атака дронов на Киев. Обломки сбитого беспилотника опять упали на многоэтажку в Соломенском районе. Пострадали девять человек, был пожар, сгорела одна из квартир.

Напомним, вчера ночью беспилотник повредил другой многоквартирный дом в этом же районе столицы. При этом экс-нардеп Мосийчук заявляет, что той же ночью было попадание обломков сбитого "Шахеда" по одному из зданий Генштаба ВСУ. Он публикует фото с места удара. Официально это не подтверждалось.

При этом ближе к вечеру об этом ударе заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который утверждает, что это "месть" за вчерашний удар по университету спецназа в Гудермесе и что было атаковано здание "центра управления беспилотниками Генштаба ВСУ". Но, повторимся, Украина это официально не подтверждала.

Корейские войска под Курском

Джо Байден вчера сделал знаковое заявление по теме северокорейских солдат, которые, по данным Украины и Пентагона, уже переброшены в Курскую область.

Он заявил, что если северокорейские войска войдут на территорию Украины, Украина должна их атаковать. На вопрос о том, должна ли Украина ударить по ним в ответ, Байден ответил так: "Если они перейдут границу с Украиной, то да".

Из чего следует, что США не видят особой проблемы в том, если северные корейцы вступят в бой с ВСУ на территории России. Мы уже предполагали, что именно в этом может на данный момент состоять стратегия россиян - применять северокорейскую подмогу только на своей международно-признанной территории. Что формально не дает союзникам Украины поводов повышать степень своего вмешательства в конфликт.

И у Киева пока относительно западной помощи с войсками КНДР довольно пессимистические настроения. Владимир Зеленский сегодня дал понять, что Запад не поможет войсками против северокорейских солдат.

"Я знаю, как все скептически относятся к этому и очень осторожны, и мы никогда не продвигали эту идею и никогда не говорили об этом (отправке западных войск - Ред.) подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что у Запада в ответ на такие действия "мало смелых шагов".

Западные СМИ тем временем анализируют ситуацию с корейцами, которые, по ряду данных, начинают воевать а стороне России.

Около 3000 северокорейских солдат размещены в 50 км от украинской границы в казармах в Курской области, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке. Из этих трех тысяч солдат нескольких сотен - спецназовцы, остальные — регулярные войска.

По данным Южной Кореи, первый контингент, прибывший в Россию в начале этого месяца, был из Одиннадцатой армии страны — элитного легкопехотного подразделения, известного как "Штурмовой корпус".

Аналитики гадают, как РФ будет их использовать. Украинские источники говорят, что их будут отправлять как "пушечное мясо" волнами на штурм. Южнокорейский эксперт поставил под сомнение осуществимость такой стратегии, учитывая необходимость координации.

"Северокорейцы не смогут говорить по-русски, а у двух армий будет совершенно разная стратегическая культура, поэтому координировать с ними действия, используя их в качестве "одноразовых войск", будет очень рискованно и сложно", — говорит Ян Ук. Он считает, что разумнее было бы использовать их в обороне, так как это требует меньше подготовки.

Также в случае штурма некоторые северокорейцы наверняка будут взяты в плен, что публично разрушит позицию Москвы и Пхеньяна, которые отрицают отправку войск КНДР на войну. Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил FT, что северокорейцам выдали поддельные документы, удостоверяющие их принадлежность к бурятам, чтобы скрыть их личности.

При этом CNN утверждает, что небольшая группа северокорейских войск уже находится в Украине. Официальные лица ожидают, что это количество будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

В то же время, один из американских чиновников отметил телеканалу, что США пока не могут подтвердить сообщение о том, что войска КНДР уже находятся в Украине.

К слову, сегодня наличие северокорейских войск в России по требованию Украины обсудит Совбез ООН.

Почему РФ наступает

Комментируя ситуацию на фронте, Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина отступает из-за нехватки войск.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - заявил президент.

Отметим, что украинские военные называют, помимо этого, еще ряд факторов, которые приводят к оставлению позиций. Среди них - низкая мотивация свежемобилизованных, которые предпочитают отойти с позиций, будучи слабо подготовленными к боям.

Тем не менее, Украина планирует мобилизацию усиливать. А именно - мобилизовать 160 тысяч человек в течение ближайших трех месяцев (то есть, более чем по 53 тысячи солдат каждый месяц), сообщает AFP со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

Вчера секретарь СНБО Литвиненко уже озвучивал в Раде такие планы по мобилизации, но не называл сроки. Теперь, исходя из информации AFP, украинские власти планируют довести мобилизацию до 53-54 тысяч человек в месяц.

Это выглядит как амбициозные цифры. Ранее украинская разведка и западные СМИ заявляли, что Россия набирает на войну в Украине примерно по 30 тысяч контрактников каждый месяц. В Украине, видимо, решили их перекрыть - судя по всему, именно поэтому в последнее время резко усилились рейды ТЦК, уличная мобилизация, а также отменили бронирование для многих предприятий.

Но пока, как признают военные, планы не выполняются, а число мобилизованных постоянно снижается.

Но больший мобилизационный потенциал - не единственная причина, почему Россия сейчас наступает, заявляет военный эксперт Константин Машовец. Он говорит об "изменении всей стратегической парадигмы войны", причиной чего является осознание Москвой других ее сильных сторон на поле боя и выстраивание на этой основе российским командованием новой тактики и стратегии ведения войны:

- больший финансово-экономический и промышленно-оборонительный потенциал, позволяющий "какое-то время" содержать и обеспечивать функционирование такой группировки;

- "геополитический вес" - ядерное оружие и работа спецслужб по всему миру.

"Это дает возможность нашему противнику обеспечивать "минимизацию" помощи со стороны мирового общества Украины и в то же время, обеспечивать почти союзнические действия, по отношению к себе, со стороны целого ряда "не последних в мире" государств", - пишет Машовец.

"В совокупности все это и привело к изменению подходов (стратегии) к ведению войны со стороны Кремля, что и нашло свое отражение и непосредственно, как говорится, на поле боя. От проведения "глубоких, рассекающих ударов", с продвижением в глубь территории, которые на начальном этапе войны, заканчивались, для противника, как правило, разгромом, к устойчивым позиционным формам организации и ведения боевых действий на протяжении многокилометрового фронта, с постоянным и медленным наступательным давлением на украинские позиции за счет преимущества в живой силе и вооружениях, почти на всех операционных направлениях", - пишет эксперт.

"Противник не боится обменивать своих людей на территории, более того он к этому стремится. Одновременно с этим, Украина, в лице ее высшего военно-политического руководства, наоборот, почему-то решила избавиться от удачных достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны, как это было в 2022 и частично 2023 годах и вернулась к банальным постулатам войны "от рубежа до рубежа", согласно канонам старой, доброй советской "военной школы". И теперь пытается, в отличие от удачного, начального этапа войны "оборонять каждый клочок", именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник. Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас", - пишет Машовец.

"План победы" и позиция США

Переговорам Украины и США мешает плохой английский Зеленского и, особенно, Ермака, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По их данным, президент и глава его Офиса на переговорах с американцами часто разговаривают на английском сами, не используя переводчиков.

"Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить и то, были ли их собственные объяснения корректно поняты", - пишет издание.

Тем временем, сам Зеленский сегодня ответил на публикацию New York Times, согласно которой Украина в секретной части своего "плана победы" запрашивала у США "Томагавки".

Он по сути эту информацию подтвердил и осудил Белый дом за слив этого пункта в публичную плоскость.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным NYT, запрашиваемые ракеты Украине не дадут. И, если гипотеза президента о "сливе" верна, то в США действительно не в восторге от "плана победы", раз публикуют его наиболее секретные отрывки с явно негативными комментариями.

Также Зеленский заявил, что американцы не торопятся присылать обещанную помощь. Он говорит, что Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году. Среди прочего Америка и другие партнеры не предоставили все обещанные системы ПВО. "Это не смешно", - прокомментировал президент.

То есть, создается впечатление, что американцы не только забраковали "план победы" Украины, где идет речь о резком увеличении военной помощи - но и "прикручивают" и те объемы военных поставок, которые уже обещаны.

Более того, в последнее время из публикаций в СМИ складывается впечатление, что уже почти весь мир хочет скорейшего завершения войны в Украине по линии фронта и только лишь "один в поле воин" Зеленский против этого.



Так, известно о китайско-бразильской инициативе, которая предусматривает остановку войны по линии фронта. Ее поддерживают в той или иной степени и другие страны Глобального юга. Позитивно о ней отозвался и Путин. А вот Зеленский раскритиковал.



Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его команда также заявляют, что очень быстро закончат войну в Украине, остановив ее по линии фронта. Но Зеленский выступил категорически против этого, сказав, что ни на какие территориальные компромиссы идти не будет и готов воевать до выхода на границы 1991 года (в трактовке Ермака – до выхода на линию разграничения февраля 2022 года).



Наконец СМИ, близкие к Демпартии США, кандидат от которой Камала Харрис противостоит Трампу на выборах, в последнее время ведут линию, что администрация Байдена и руководители других западных стран склоняются к тому, что нужно заканчивать войну и начинать переговоры с РФ, однако Зеленский категорически против и давит на Байдена, чтоб тот дал разрешение на удары по территории России, пригласил Украину в НАТО и предоставил ВСУ все возможные вооружения. Однако Белый дом это делать отказывает, чем "ошеломляет" воинственного Зеленского.



Показательны в этом плане вчерашние статьи в Economist и New York Times, где говорится, что у Запада нет достаточно оружия, чтоб помочь ВСУ отвоевать территории и что, в случае длительной войны, Украина может истощиться раньше РФ и потерпеть поражение.



Причины того, что Зеленский отказывается вести речь об остановке войны по линии фронта, называются разные. Например, опасения недовольства украинцев, нежелание заканчивать войну без получений четких гарантий безопасности в виде членства или хотя бы приглашения в НАТО и т.д.



Многие из этих причин явно надуманные. Например, очень сомнительно, что уставшее от войны украинское общество, часто "голосующее ногами" против мобилизации, сильно возмутится ее завершению. А что касается членства и приглашения в НАТО, то очевидно, что пока идет война, вероятность этого близка к нулю. И лишь после завершения войны можно говорить о каком-то реальном движении в Альянс.



Но даже не это все является главным повод для сомнений в достоверности тезиса "все, в том числе и США, за скорейшее завершение войны по линии фронта и только один Зеленский против". Главное то, что сама по себе такая формулировка является совершенно безумной.



Можно по-разному относится к управленческим и интеллектуальным способностям Зеленского и Ермака, но они явно не самоубийцы.



А потому невозможно представить ситуацию, при которой Запад принуждает Киев к остановке войны по лини фронта, намекая, что у него заканчивается оружие и деньги, но Зеленский противится. Потому что для всех очевидно, что без помощи Запада Украина потерпит поражение и дальнейшее сопротивление будет возможно в формате разве что партизанской войны.



Поэтому если Зеленский занимает подобную позицию, то это означает, что ее поддерживает Вашингтон. Это означает, что реальная (а не медийная) позиция администрации Байдена – продолжать войну дальше. И дискуссия там идет только по вопросу, как это делать – расширять военную помощь и в целом участие НАТО в войне, не боясь пересекать "красные линии" Путина. Либо проявлять осторожность, чтоб не допустить прямого столкновения США и РФ с риском ядерной войны.



Что касается публикаций в близких к Демпартии СМИ о том, что "Вашингтон хочет мира, но Зеленский стоит на своем", то это может быть просто срежессированная предвыборная мелодрама с целью перебить тезис Трампа о том, что "Байден и Харрис ведут США к третьей мировой войне". Либо же трансляция позиции представителей "партии мира" в администрации Байдена, которая, на данный момент, не является доминирующей в Белом доме.

Однако, если ситуация поменяется и власти США станут на позицию окончания войны по линии фронта, то это будет решением вопроса на 80%. 20% останутся на согласование условий прекращения огня. Это будет очень непросто (так как условия эти у Украины и РФ противоположные), но возможно. США обладают определяющем влиянием на Киев, а также на своих союзников в Европе. И потому у Вашингтона есть много рычагов, чтоб побудить и украинские власти, и европейцев (если те будут против, что вряд ли) пойти на компромиссы. А на Кремль (если он станет тормозить процесс) можно будет повлиять через Китай и другие страны глобального юга.



Но поменяется ли позиция США относительно войны в Украине?



Далеко не факт. Даже не факт, что это произойдет в случае победы Трампа, который обещает "закончить войну за 24 часа". В Республиканской партии много своих "ястребов", которые призывают проводить даже более радикальную политику, чем Байден. А комментарии внешнеполитических советников Трампа противоречивы. С одной стороны, они выступают за прекращение войны в Украине по линии фронта, с другой стороны грозят максимально ужесточить санкции против РФ, Китая и Ирана, что может привести не к миру, а к быстрой эскалации.



Но глобально, изменение (или не изменение) позиции США зависит от того, какая концепция победит в кругах американских элит.

Сейчас там доминирует концепция, которая исходит из того, что продолжение войны в Украине для США выгодно и при этом не опасно.



24 февраля 2023 года, на годовщину вторжения, издание Politico опубликовало огромный текст, в котором чиновники администрации Байдена рассказывали подробно, что происходило накануне начала полномасштабной войны. Из их заявлений выходило, что еще с осени 2021 года они знали о планах Путина напасть на Украину. Также они полностью отдавали себе отчет в том, что выдвинутые Москвой в декабре 2021 года предложение к США и НАТО договориться о нерасширении Альянса на восток и о невключении в НАТО Украины являются, по своей сути, ультиматумом, отказ выполнять который приведет к российскому вторжению.



Однако во всем огромном тексте о дискуссиях в США накануне вторжения, ни в одном комментарии не проходила мысль – "так а может быть подпишем с русскими соглашение, что мы не будем Украину брать в НАТО? Жалко ж все-таки украинцев, много людей погибнет. Тем более, что мы сами Украину в НАТО брать не очень-то и хотим и воевать из-за нее с Россией не собираемся".



Никому такое даже в голову, судя по статье, не пришло хотя бы в качестве предложения к обсуждению. Почему? Наиболее логичный ответ – власти США видели в российском вторжении в Украину не угрозу для себя, ради предотвращения, которой нужно было бы идти на какие-то компромиссы с РФ, а уникальную возможность. Возможность решить одним махом сразу много проблем.



Во-первых, втянуть своего геполитического противника (Россию) в войну на истощение. Причем Кремль в нее втянулся по своей собственной инициативе, что создало крайне удобный повод для Вашингтона ввести санкции против РФ, а также крепко привязать к себе Европу, обрубив ее связи с Россией, развитие которых в перспективе могло привести к отдалению ЕС от США. Вторжение в Украине эту очень большую для Вашингтона угрозу почти ликвидировало.



Во-вторых, ослабить двух своих основных экономических конкурентов – Китай и Европу. По ЕС нанес серьезный удар разрыв экономических связей с Россией (на чем США еще и хорошо зарабатывают, заместив российский газ американским), а Пекин теряет позиции на европейском рынке, так как оказавшиеся, благодаря войне в Украине, в жесткой связке с США европейцы не в силах отказать Вашингтону в введении заградительных пошлин против китайских товаров.

При этом, для носителей данной концепции, риски войны для США не выглядят слишком уж большими.



Американская армия в войне не участвует. Против РФ воюют ВСУ. И любой исход войны для США, с точки зрения сторонников этой концепции, не будет критическим. Потерпит Россия поражение, а Путина свергнут – очень хорошо. Война уйдет "вдолгую" - тоже неплохо. Россия будет истощаться и дальше. Москва одержит победу и завоюет Украину – плохо, очень неприятно, но не фатально. В конце концов победу талибов в Афганистане США пережили. Могут пережить и поражение Украины, оккупация которой повиснет гирями на ногах у Москвы, заставляя РФ тратить на нее огромные ресурсы. А Европа, напуганная российской угрозой, будет еще ближе к США привязана и экономически еще более ослаблена – в страхе перед новой войной инвесторы ускорят вывод денег из ЕС в Америку. А если еще полыхнет в Азии – на Тайване, между Индией и Пакистаном, либо в Корее, то в США потекут еще и огромные азиатские деньги. Америка станет островком стабильности в бушующем кровавом мире войн будущего. Как Элизиум из известного фантастического фильма. Защищенный двумя океанами, ядерным оружием и мощным военно-морским флотом.



Однако у такой концепции есть противники. Это условная "партия мира" на Западе и ее позиции в последнее время усиливаются, хотя пока и не являются доминирующими.



Главный аргумент сторонников "партии мира" – продолжение войны в Украине создает высокие риски втягивания в нее НАТО, что чревато угрозой ядерной войны, которая уничтожит, в том числе, и американский "Элизиум".



Также они считают, что продолжение войны несет риски поражения и капитуляции Украины. Что для Запада все ж таки безболезненно не пройдет, подорвав доверие к нему союзников по всему миру. Остановка войны по линии фронта сторонниками "партии мира" видится способом гарантировать, что ни разгрома, ни капитуляции Украины не будет. Страна сохранит свою государственность, армию, выход к морю, перспективы вступления в ЕС и даже (в случае достижения договоренностей с РФ) в НАТО.



Кроме того, нарастающие финансовые проблемы Запада (в частности, с огромными внешним долгом и денежной массой) не позволяют увеличивать военные расходы без риска дестабилизации экономики или без значительного сокращения социальных расходов.



Также есть сторонники точки зрения, что Россию (даже с Путиным во главе) можно и нужно включить в "глобальный Запад", превратив его в "глобальный север", который, с учетом природных ресурсов и ядерного арсенала РФ, станет непробиваемой и самодостаточной крепостью. Кроме того, в Европе (особенно в Германии и Италии) есть немало тех, кто хочет поскорее закончить войну, чтоб восстановить экономические связи с РФ.



Повторимся, позиция "партии мира" пока не является главенствующей на Западе, но влияние ее растет. И, на чью сторону склонится чаша весов, зависит не столько от итогов выборов в США (хотя они, конечно, окажут свое влияние), сколько от более глобального выбора стратегии будущего, который стоит перед западными элитами.

Первый вариант - окончательно выбрать стратегию "Элизиума" и тогда войну прекращать не нужно, а наоборот - необходимо ее подпитывать постоянно. И в эту стратегию вписываются заявления Зеленского о "войне до победного конца". Так как дают аргумент против завершения войны по линии фронта - "сама Украина с этим не согласна, а мы ее заставить не можем".

Второй вариант - пойти на договоренности с незападными странами о новом мироустройстве с новой системой глобальной безопасности (если, естественно, на это будут готовы пойти незападные страны, включая РФ). И тогда войну в Украине нужно будет прекращать.



Хотя это и будет очень трудно. Глобальная "партия войны", представители которой есть и в Украине, и на Западе, и в России, постарается торпедировать любые попытки закончить боевые действия, как это уже не раз происходило в прошлом. Однако изменение позиции США по войне в Украине, безусловно, будет иметь огромное значение и позволит начать путь к ее завершению.

Переговоры по энергетике

Газета Financial Times вчера сообщила, что Украина и Россия при посредничестве Катара возобновляют переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

По словам источников, Киев стремился снова начать эти переговоры, которые в августе были близки к успеху, но были сорваны вторжением Украины в Курскую область. "Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах", — сказал украинский дипломат.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, за последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга - в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами. Ранее и Киев, и Москва признали, что прекращение атак на энергосистему Украины и нефтеперерабатывающие мощности России отвечает их взаимным интересам.

Однако Путин вряд ли согласится на какую-либо сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, считает источник в РФ. "Пока (украинцы) топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", — сказал россиянин.

Но Украина не планирует добровольно уходить из Курской области, а поэтому, по словам высокопоставленного украинского чиновника, будет продолжать наносить удары по целям - включая нефтеперерабатывающие завод - чтобы оказать давление на Россию и склонить ее к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. Что вроде бы ложится в канву информации, которую озвучила FT.

При этом Кремль и ранее опровергал такие переговоры - и опроверг их сейчас. "Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", - прокомментировал спикер Путина Песков.

С украинской стороны такие переговоры тоже отрицают. "24 канал" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины заявляет, что информация о катарских консультациях - это "российский вброс".

"В общем нам, в рамках "формулы мира", конечно нужно восстановить как энергетическую безопасность, так и продовольственную и все другие аспекты безопасности, и об этом неоднократно говорилось. Проблема в том, что россияне этого не хотят на этом этапе", - говорит источник.

Советник главы Офиса президента Подоляк также сомневается, что Москва согласится прекратить удары по энергетике.

"А РФ точно прекратит бить, учитывая тип войны, которую она ведет? Учитывая, что это ее ключевой элемент психоэмоционального воздействия на Украину и РФ. Очень странная логика. Для меня всегда непонятно, почему западные СМИ об этом говорят, на основании какой логики? То есть, почему Россия должна отказаться от типа войны, который она ведет, если она не умеет по-другому воевать?", - заявил Подоляк.

Отметим, что в нынешних условиях действительно довольно сомнительно, чтоб РФ согласилась не наносить удары по украинской энергетике вне рамок общих принципиальных договоренностей об окончании войны (которых пока, судя по всему, нет).

Напомним, украинские власти уже неоднократно заявляли, что россияне готовят массированную атаку на подстанции АЭС Украины, что, в случае реализации этого замысла, может привести к остановке всех атомных электростанций, а значит и к энергоколлапсу страны. И это, естественно, многократно больше масштаба того ущерба, который могут нанести энергетике и нефтепереработке РФ удары украинских беспилотников.

И вряд ли россияне, если у них есть намерения нанести подобный удар, откажутся от него, пойдя на заключение договоренностей с Украиной.