Украинцам раздадут по тысяче гривен. О запуске такой программы недавно заявил президент Владимир Зеленский, поэтому обещанную помощь украинцы уже окрестили "Вовиной тысячей".

Деньги планируют зачисляться на карты "Украинский кэшбек", что может сузить круг получателей (хотя в теории платить должны всем гражданам, находящимся в стране, в том числе детям).

"Но у нас многие пенсионеры вообще не имеют банковских карт, и получают пенсии через отделения "Укрпочты". Откуда у них смартфоны, чтобы зарегистрироваться в "Дие" и оформить карту "Украинский кэшбек". Получается, что самые нуждающиеся в помощи граждане как раз могут ее и не получить", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, это далеко не единственная претензия к идее с "Вовиной тысячей".

Экспертное сообщество раскололось на два лагеря. Одни резко критикуют инициативу с раздачей "дармовых" денег всем подряд, и задаются вопросом: а зачем тогда нужно повышать налоги, если средств и так хватает (напомним: проект о повышении налогов, в частности военного сбора с 1,5% до 5%, недавно приняла Рада, но президент его пока не подписал). Кроме того, оппозиция критикует, что столь большие деньги решили направить не на оборону и называют саму идею "подкупом избирателей".

Другие, наоборот, считают, что "Вовина тысяча" простимулирует потребительский рынок, что пойдет на пользу экономике.

Но есть еще один нюанс. Оформляя карту "Украинский кэшбек", вы даете разрешение на обработку банком информации по вашим счетам (чтобы можно было мониторить покупки, вычленяя из них транзакции по товарам украинского производства, на которые и возвращается кэшбек). Эта особенность карты изначально не понравилась многим украинцам, из-за чего они вообще отказались участвовать в программе.

Теперь же под обещанную "Вовину тысячу" карту "Украинский кэшбек" должны открыть миллионы украинцев. После чего их расходы по банковским счетам станут "прозрачными". Некоторые эксперты считают, что это может стать своего рода подготовкой к запуску непрямых методов оценки доходов и расходов, о внедрении которых в Украине говорят уже давно.

Разбирались, что значит раздача украинцам "Вовиной тысячи".

От безработных до миллионеров

25 октября президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы по раздаче всем украинцам по тысяче гривен. Он пояснил такую "щедрость" подготовкой к зиме, которая может оказаться очень непростой.

"Поручил правительству с 1 декабря внедрить новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. Е-поддержка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных, электроэнергии. Билеты - это "Укрзализныця". Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти деньги можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны", — написал президент в своем Телеграм.

Позже механизм выплат разъяснил заместитель министра экономики Алексей Соболев. В эфире телемарафона он сказал, что деньги будут поступать на карту "Украинского кэшбека", оформить выплаты можно будет на каждого члена семьи, включая детей, социальный статус получателей учитывать не станут, то есть на тысячу могут претендовать все - от безработных до миллионеров. Потратить средства нужно будет быстро — с декабря этого года по февраль следующего, то есть за 3 месяца.

Важное уточнение: на тысячу гривен могут претендовать лишь граждане, находящиеся в Украине, то есть наши беженцы в Европе получить эти деньги не смогут.

Впрочем, в ходе обсуждений программы в правительстве условия, похоже, меняются. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подать заявку на "Вовину тысячу" можно будет через "Дию" в течение зимы, а потратить деньги - в течение всего 2025 года. Также он озвучил подробности оформления помощи по детям - один родитель может заказать выплату на свой счет за каждого ребенка.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", не исключают, что итоговые условия программы по "Вовиной тысяче" могут еще меняться.

"Пока все, о чем нам рассказывают, - это просто слова. Сначала нужно, чтобы Кабмин подготовил законопроект о внесении изменений в бюджет на 2024 год (если "Вовину тысячу" начнут платить с декабря этого года), затем парламент должен этот проект принять, поручив правительству разработать порядок использования средств. И только после утверждения этого порядка, появится конкретика - как и кому будут платить, и на что эти деньги можно потратить. До этого момента все заявления - это своего рода пробный шар: посмотреть на реакцию общества и международных партнеров", — отметил Олег Пендзин.

Что могут изменить в программе. Экономист Алексей Кущ считает, что логично пересмотреть критерии выдачи денег - и раздать их только малоимущим.

"В Минсоцполитики есть база получателей социальной помощи и субсидий, списки пенсионеров, у которых средняя и ниже средней пенсии, поэтому с верификацией таких людей особых проблем не будет", - говорит он.

"Непонятно также, почему деньги должны зачислять именно на карту "Украинский кэшбек"? А если я не хочу или не могу ее открыть? Как быть пенсионерам, у которых нет смартфонов, и которые не зарегистрированы в "Дие", им что - помощи не дадут? В конце-концов, есть ведь карты "Е-Поддержки", куда в начале войны перечисляли государственную помощь. Почему бы не задействовать их", - говорит Пендзин.

Кущ отмечает, что можно было бы "перевернуть пирамиду", чтобы в "Дие" регистрировались не претенденты на деньги, а продавцы украинских товаров. Тогда госпомощь перечисляли бы на "обычные" карточки, а верификация трат по ним шла бы в зависимости от регистраций бизнеса в "Дие".

Впрочем, прислушаются ли власти к таким предложениям - вопрос пока открытый.

Где возьмут деньги на выплаты "Вовиной тысячи"

Если главное условие выплат - по тысяче всем, независимо от социального статуса - останется в силе, речь будет идти об огромных деньгах.

"Это, минимум, 25 млрд гривен, а то и 27-28 млрд", - подсчитал Пендзин.

Впрочем, есть и другие оценки, согласно которым финансирование по программе составит порядка 8 млрд.

"С учетом предыдущего опыта реализации программы по так называемой "ковидной тысяче", общая сумма по новой помощи может варьироваться от более 8 млрд до 30 млрд", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловкий.

По поводу этих сумм возникает немало вопросов.

Во-первых, где власти собираются найти такие деньги, если ранее заявлялось об огромной дыре в бюджете, и именно "под нее" парламент недавно принял скандальный законопроект о повышении налогов, в том числе, военного сбора - с 1,5% до 5%.

Ожидаемые поступления от реализации норм нового закона должны составить 30-31 млрд гривен, то есть, в аккурат почти столько же, сколько собираются раздать людям по максимальных расчетах.

Правда, Зеленский новый налоговый закон пока не подписал, хотя, как рассказал источник "Страны", близкий к ОП, должен был сделать это в начале нынешней недели. Появились слухи, что президент, возможно, пока и вовсе не будет его подписывать, так как закон несет для Банковой большие политические риски. А появление идеи по поводу "Вовиной тысячи", по этой версии, только подтверждает намерения Зеленского отложить налоговый закон. Якобы, деньги в бюджете каким-то образом нашлись и без повышения налогов.

"На самом деле идея с тысячей стала сюрпризом для многих. Заметьте, что ни глава профильного комитета Гетьманцев, ни министр финансов Марченко, ни бюджетный комитет Рады особо ее не комментируют. Они ведь утверждали, что казна пуста, а тут вдруг, выясняется, что денег не только хватает, но есть даже "лишнее", и можно раздать десятки миллиардов", - говорит экономист Данил Монин.

По его оценкам, на данный момент ситуация с госбюджетом действительно не выглядит критической.

"Налоговые поступления, которые планировались на уровне 365 млрд, по итогам года могут составить 500 млрд. Плюс 100 млрд даст налог на прибыль банков, кроме того вырастут ЕСВ и НДФЛ за счет динамичного увеличения зарплат. К тому же должна увеличиться международная помощь. Мировой банк пообещал нам еще 4,8 млрд, то есть, то итогу года доноры перечислят 41,4 млрд вместо ожидаемых 38 млрд. А так как были задержки с выплатами, на последние два месяца этого года придется рекордный объем - по 8 млрд в месяц. На следующий год нам обещают 50 млрд грантов. Это будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, который по итогам 8 месяцев этого года (данных за 9 месяцев пока нет) составил порядка 612 млрд гривен против почти 630 млрд за аналогичный период прошлого года", — говорит Монин.

При этом есть дефицит средств на оборонку, о чем заявляют военные, критикуя идею с "Вовиной тысячей". Но "лишние" деньги с международной помощи на войну тратить нельзя. В прошлом году под этим девизом местные власти тратили миллиарды на стадионы и клумбы, а в этом тот же аргумент звучит в качестве оправданий по "Вовиной тысяче".

Якобы, к концу года есть несколько бюджетных программ, по которым не успевают выбрать средства, и эти деньги как раз и можно пустить на поддержку украинских семей.

"Речь идет о незащищенных бюджетных программах, это, прежде всего, утепление школ и детсадов, ремонты бюджетных организаций, поддержка бизнеса и т.д. Они всегда финансируются по остаточному принципу - если не подвернется чего-то более важного. Поэтому не исключено, что и в этот раз деньги с них снимут", - говорит Пендзин.

"Практика использования невыбранных из бюджета средств не нова. В 2023 году правительство уже использовало часть средств международной финансовой помощи (31 млрд гривен), правда, на цели, связанные с защитой страны", - отметил Забловский.

Второй вопрос - как выплаты "Вовиной тысячи" согласуются с обязательствами Украины перед МВФ не повышать расходы на социалку, о чем прямым текстом написано в меморандуме с Фондом?

Олег Пендзин говорит, что в теории никаких ограничений со стороны МВФ быть не должно, так как речь идет не о повышении социальных стандартов и выплат (скажем, размера пособий или пенсий), а о разовой раздаче денег. И, если она не увеличивает дыру в бюджете, то Украина формально своих обязательств перед Фондом не нарушает.

Впрочем, не исключен негативный репутационный эффект. "Нигде в мире не раздают денег всем подряд, в том числе, состоятельным гражданам. Поэтому такой атракцион невиданной щедрости, как готовится у нас, может вызвать вопросы у международных партнеров и налогоплательщиков тех стран, которые тратятся на поддержку Украины", - добавил Пендзин.

"Разгон инфляции и удар по репутации"

Идея с "Вовиной тысячей" взбудоражила экспертное сообщество. Мнения - самые разные, от отрой критики до утверждений, что "лишние" деньги оживят экономику.

Данил Монин говорит, что есть два варианта.

"Если Зеленский все же подпишет скандальный закон по налогам, то расходы каждого украинца со среднестатистической зарплаты в 20 тысяч гривен вырастут на 700 гривен в месяц, а это "лишние" 8,4 тысячи гривен в год. Если зарплата больше, то переплачивать, соотвественно, тоже придется больше. То есть, вы отдаете государству дополнительно 8-10 тысяч, а обратно получаете тысячу гривен. Это уже получается не "Вовина тысяча", а своего рода "Вовин кэшбек" с повышенных налогов. Соотвественно, никакого положительного влияния на стимулирования спроса в этом случае не будет, так как платежеспособность населения упадет из-за усиления налогового пресса", — говорит Монин.

Второй вариант, по его словам, - если Зеленский не подпишет налоговый закон (по крайне мере, пока). "Тогда люди получат "лишнюю тьсячу, а с учетом выплат на детей семья из 4 человек может претендовать на 4 тысячи. Это действительно может немного оживить потребительский рынок и незначительно (на доли процента) увеличить инфляцию", - добавил Монин.

Алексей Кущ идею с "Вовиной тысячей" поддерживает. "Более того, я считаю, что такие выплаты должны стать регулярными и проводиться раз в квартал или хотя бы в полгода для накопительного положительного эффекта. "Лишняя" тысяча простимулирует покупательскую способность, что поддержит и экономику в целом, и украинский бизнес в частности", - считает Кущ.

При этом он критикует условия раздачи денег - без учета социального статуса, а также привязку к карте "Украинский кэшбек".

Банкир и партер инвестиционно-банковской компании FinPoint Сергей Будкин отмечает, что "лишняя" тысяча - это примерно 6 дней трат среднего домохозяйства. А негативный информационный фон от решения по "Вовиной тысяче" может растянуться намного дольше, чем украинцы будут тратить эти деньги.

"Это было неправильно как по оптике (в очень коротком промежутке после повышения налогов и во время активного обсуждения недостаточного финансирования вооруженных сил), так и по дизайну ("Уравниловка" в том, что деньги дают просто всем, без оглядки на то, насколько человек действительно нуждается в этой тысяче)", — считает Будкин.

По его мнению, основную выгоду от "Вовиной тысячи" получат продуктовый ритейл, который в общем-то и так неплохо себя чувствует и не требует особой помощи от государства, коммунальщики, в том числе, частные компании, и даже онлайн-казино.

Забловский говорит, что новые выплаты могут иметь позитивное влияние на экономику, но оно будет очень коротким и незначительным для ВВП. Плюс - дополнительно ускорит темпы инфляции. "Можно было бы найти другие способы вложения "лишних" денег, если они действительно есть) с большим эффектом для ВВП и более существенным экономическим мультипликатором", — добавил Забловский.

Зачем хотят раздавать "Вовину тысячу"

Возникает вопрос - почему идея с "Вовиной тысячей" появилась именно сейчас.

Большинство экспертов склонно пояснять раздачу денег политическими факторами.

"Уже обсуждается, что в случае победы на выборах в США Трампа, нас может ожидать затухание горячей фазы войны. И не исключено, что уже к весне 2025 года в Украине могут пройти парламентские и президентские выборы. "Вовина тысяча" к тому времени как раз еще будет свежа в памяти избирателей, на что, скорее всего, и рассчитывает действующая власть", — говорит Пендзин.

Но есть и другая версия - почему украинцам внезапно хотят дать по тысяче.

По ней, основная задумка - это вовсе не тысяча, а ее привязка к карте "Украинский кешбек". Еще на этапе появления программы возврата средств за покупки украинских товаров и оформления специальной карточки многие заметили, что одним из условий является согласие на обработку банками ваших расходов по банковскому счету. В финучреждениях тогда поясняли, что это требуется для верификации расходов на покупку товаров украинского производства, на которые и начисляется кэшбек.

Но многих украинцев такое требование банков насторожило, и они вообще передумали открывать "Украинский кэшбек". По состоянию на конец октября такие карты открыло меньше 650 тысяч украинцев, за покупки в сентябре на них перечислено 37,2 млн гривен кэшбека, - сообщили в Минэкономики.

То есть пока "Украинским кешбеком" охвачен весьма узкий круг потребителей, хотя условия там, на первый взгляд, выгодные - до 10% за покупки возвращает государство и еще столько же обещают некоторые банки- участники программы.

И не исключено, что причина именно в требовании дать добро на мониторинг трат.

Но по условиям раздачи "Вовиной тысячи" карты "Украинский кэшбек" должны открыть все, кто хочет получить деньги, то есть речь идет о миллионах карточек. Причем в этот раз стимулов для открытия таких карт будет больше, так как речь идет не о возврате нескольких процентов за будущие покупки, а о "дармовых" деньгах.

"Это может быть своего рода подготовительным этапом перед внедрением непрямых методов оценки доходов и расходов. Если банки официально получат разрешения на мониторинг всех покупок человека, то в последующем не составит труда оценить его уровень и стиль жизни и сравнить их с доходами, а тогда уже налоговая сможет задать вопрос откуда деньги", - говорит "Стране" финансовый юрист Александр.