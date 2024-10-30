Конгрессмены добиваются от президента США Джо Байдена разрешения для Польши сбивать российские ракеты над Украиной.

Об этом пишет газета The Hill.

Издание сообщает, что лидеры Хельсинкской комиссии Конгресса США от обеих партий призывают президента Байдена разрешить союзнику по НАТО Польше распространить свою противовоздушную оборону на небо Украины, помогая сбивать российские ракеты под предлогом самообороны.

Они направили письмо, в котором просят Байдена "предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторгнуться в воздушное пространство Польши".

Просьба основана на стремлении Польши использовать свои щиты ПВО и, возможно, расширить их, что позволит защитить свое небо от российских ракет, а также помочь Украине в ее обороне.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил эту схему в сентябре в интервью Financial Times.

И хотя госсекретарь Энтони Блинкен в то время заявил, что этот вопрос является частью дискуссий между союзниками по НАТО, бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг отверг это предложение, заявив, что оно рискует привести к тому, что НАТО "станет частью конфликта".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, приступивший к исполнению своих обязанностей в октябре, пока не высказывался по этому вопросу.