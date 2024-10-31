Американский миллиардер Илон Маск предлагает свою сперму женщинам, которые хотят от него детей.

Об этом пишет газета The New York Times.

В частности, на одном из званых ужинов бизнесмен предлагал помощь паре, столкнувшейся с трудностями зачатия, говорится в публикации.

Также издание сообщает, что миллиардер строит в Техасе целый посёлок, где будет жить его потомство.

NYT объясняет, что Маск считает низкую рождаемость главной угрозой человечества.

Напомним, согласно обновленному обзору медицинской литературы, за полвека количество сперматозоидов у мужчин во всем мире упало более чем на 50%.

Также мы писали, что двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в Украине появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Мотивы, побуждающие женщин воспользоваться такого рода услугами, могут быть разными. Чаще всего это медицинские проблемы, но это может быть и нежелание связывать себя узами брака с мужчиной, трудности поиска партнера, желание сохранить личную свободу.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров имеет более сотни биологических детей, родившихся с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.