Анализируем итоги 979-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский военный паблик Deep State вчера вечером подтвердил захват россиянами Селидово, о чем вчера сообщало минобороны РФ. Также паблик пишет о потере Вишневого западнее Селидово. При этом Генштаб ВСУ сегодня заявил, что за эти населенные пункты еще идут бои.

Также со вчерашнего вечера начали поступать сообщения об окружении Кураховки на подступах к городу Курахово.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне захватили обогатительную фабрику, заняли позиции западнее Кураховки и реки Волчья, а многие украинкие военные были взяты в плен.

Сегодня лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что армия РФ «фактически заняла» Кураховку. Карта Deep State подтверждает существенное продвижение россиян на этом участке и полный захват соседнего Зоряного. По Кураховке же указано, что половина поселка находится в серой зоне, которая тянется далеко на запад, аж к подступам Ильинки.

Россияне же в своих картах утверждают, что захватили уже полностью и Кураховку, и соседние Волченку и Александрополь. Что означает срезание всего "кармана" к северо-востоку от Курахово.

Также продолжаются атаки с целью обойти Курахово с юга. Минобороны РФ заявляет о захвате российскими войсками Ясной Поляны в Донецкой области. Это населенный пункт на юге, через который идет наступление РФ в сторону Константинополя с целью перерезать дорогу на Курахово с запада.

Карта Deep State не показывает новых продвижений в поселке, но он полностью указан под контролем РФ или в серой зоне. Российские карты показывают контроль РФ над Ясной Поляной, а также продвижение российских войск на север, к юго-востоку и к юго-западу от нее.

Кроме того, россияне готовятся к штурмам бронетехникой на Времьевском выступе - в районах Приютного и Левадного Запорожской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

Напомним, что недавно Россия захватила Левадное и продвинулась еще на нескольких участках поблизости.

Российские паблики сообщают, что единственное место на фронте, где атакуют ВСУ - это Курская область. Они пишут, что Украина отбила назад Новоивановку и сосредотачивает резервы в районе Глухова Сумской области и Суджи на курской территории.

Украинские военные блогеры также пишут, что основные резервы перебрасывают на курское направление. То есть, несмотря на обвал фронта на Донбассе, бои на российской территории являются для украинского руководства приоритетом.

Косвенно это сегодня подтвердил Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина готова использовать Курскую операцию при окончании войны, дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя. То есть курский "козырь" Украина отдавать не собирается. В связи с этим ряд российских военных блогеров предполагают, что ВСУ готовят в Курской области новое масштабное наступление, чтоб наказать накануне (или сразу после) американских выборов, что ВСУ все ж таки ещё могут показать результат (а заодно и «качнуть» ситуацию внутри РФ).

Так это или нет, пока неизвестно, но ход событий подтверждает вывод, который делала «Страна» пару недель назад о том, что по ситуации в Курской области можно будет судить о реальном состоянии ВСУ. Если там украинский фронт обрушится, это будет означать, что у украинской армии очень плохая ситуация с резервами. Но пока, как видим, резервы ВСУ отправляются в Курскую область в приоритетном порядке. И исход битвы, и сроки ее окончания пока непонятны.

И как бы в подтверждение темы, что ВСУ должны так или иначе показать некие успехи на фронте, Зеленский заявил, что Запад не хочет давать Украине оружие без результатов на поле боя.

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Самое главное – это результат", – рассказал Зеленский.

Очевидно, что если Украина уделяет наибольший приоритет операциям в Курской области, то и результат на фронте она с большей вероятностью может пытаться показать именно там.

К обстрелам. Россияне вчера попали снова по многоэтажному дому в Харькове. Завалы закончили разбирать только сегодня к вечереру. Итоговая цифра жертв - трое погибших, из них двое детей. И 36 пострадавших.

Корейцы в Курской области

Военные КНДР вступят в бои с украинской армией уже в ноябре, завяил полпред Украины в ООН Сергей Кислица.

По его информации, с 23 по 28 октября как минимум семь самолетов вылетели из Восточного военного округа к границе с Украиной, перевозя около 2100 военнослужащих. На данный момент в западные районы Курской области России уже прибыли около 400 северокорейских солдат, добавил Кислица (ранее газета Financial Times сообщала о трех тысячах корейцев в Курской области).

По словам украинского представителя, с 20 октября на передовых позициях в зоне ответственности 11-й десантно-штурмовой бригады действует группа северокорейских военных численностью 40 человек, выполняющая разведывательные задачи.

Ожидается, что с ноября северокорейские подразделения могут приступить к выполнению активных боевых задач против Украины.

Всего в России, говорит Кислица, около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа. В этот состав, по данным Кислицы, входят более 500 офицеров, включая трех генералов северокорейского генштаба.

Кислица сообшил, что в ближайшее время планируется создание нескольких подразделений по 2–3 тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским стрелковым оружием.

Также Украина в ООН озвучила имена трех генералов КНДР, отправленных вместе с солдатами в РФ для участия в войне.

1. Генерал-полковник Ким Ен Бок, старший генерал, командующий войсками специального назначения, в том числе XI корпусом, известным также как корпус «Шторм» (в СМИ писали, что солдат из этого корпуса уже отправили в РФ). Эксперты считают, что именно Ким Ен Бок сейчас находится в РФ в качестве представителя Ким Чен Ына.

2. Генерал-полковник Ри Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба и глава Главного разведывательного бюро.

Вместе с Ким Ен Боком часто сопровождал Ким Чен Ына на разных мероприятиях в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье.

3. Генерал-майор Син Кум Чхоль, глава Главного оперативного управления. Возглавлял главную разведывательную службу Северной Кореи примерно с 2022 года. Южная Корея обвиняла его в курировании крупных кибератак с целью кражи технологий и валюты и ввела против него санкции.

Возможно, он примет командование северокорейскими войсками в РФ после отъезда Ким Ен Бока и Ри Чан Хо, пишет Reuters.

Зеленский по этому поводу заявил, что отправил в Южную Корею список военных запросов Украины. Отметим, что Сеул воздерживается от прямых поставок оружия Украине и пока свою политику не менял.

Военные перспективы

Помимо дефицита солдат и оружия у ВСУ "стремительному" продвижению РФ в последние месяцы способствует отсутствие украинских укреплений, заявляет The New York Times.

В частности, приводится пример Угледара, после захвата которого россияне всего за неделю продвинулись на север еще на 10 км. Там они "столкнулись с преимущественно открытой местностью с редкими украинскими оборонительными линиями и несколькими городскими районами, где украинские войска могли бы закрепиться, чтобы сформировать жесткое сопротивление".

«Русские уже давно прошли старую линию фронта и ее обширные минные поля, которые останавливали предыдущие наступления на Угледар в 2023 году», — говорит Паси Паройнен, военный эксперт из финской Black Bird Group.

Бойцы ВСУ сказали изданию, что текущим успехам РФ способствовал "тупик" на фронте в прошлом году, когда не особо успешные атаки россиян "постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска сильно растянуты и больше не могут удерживать некоторые из своих позиций".

"Хуже того, Украина ослабила свои позиции на Донбассе, перебросив оттуда опытные подразделения в Курскую область России", - отмечает NYT.

Паси Паройнен сравнил непрекращающиеся атаки россиян, которые украинские силы должны отражать, с «постоянной игрой в «бей крота», в которой новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться». Это позволяет России быстро продвигаться вперед всякий раз, когда она находит слабое место.

Аналитик французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре говорит, что «оборона Украины все больше и больше ослабевает, местность становится все более и более благоприятной для российских наступательных операций, и, кроме того, русские оказывают лучшее воздействие» с помощью управляемых бомб. «Эти три фактора в совокупности объясняют рост российских успехов», - считает аналитик.

Украинские войска также страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они в значительной степени уступают в численности на поле боя, отмечает издание.

Паройнен считает, что недавнее быстрое продвижение России подтверждает «общее представление, которое мы имеем об украинских силах: резервы невелики, слишком много качественных подразделений застряли в Курской области, и у России достаточно сил, чтобы использовать любые слабые места в украинских линиях».

Будет ли "ничья" в войне

Владимир Зеленский сегодня сделал прогноз на то, что будет, если на выборах США, которые состоятся через два дня, победит Дональд Трамп.

По его словам, новый президент США может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить ее.

При этом он в очередной раз отверг возможность остановить войну по линии фронта. Даже если к власти в США придет Трамп, который неоднократно заявлял о том, сто войну нудно остановить как можно скорее по нынешней линии фронта.

"Если Трамп в случае победы на выборах захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то я не думаю, что сегодня это возможно", - подчеркнул Зеленский

Напомним, что со стороны команды Трампа в последнее время активно идут сигналы о готовности закончить войну по линии фронта (то есть, с фактической потерей Украиной захваченных Россией территорий). Но, как видим, Зеленский этот вариант отвергает.

"Страна" уже анализировала, что такой вариант (остановки войны по линии фронта) не считает возможным не только Украина, но и часть американских элит, которые далеко не единодушны по вопросу того, как окончить войну. Причём "партия войны" присутствует не только в демократической, но и в республиканской партии США. Поэтому, какой будет в реальности политика Трампа по Украине, большой вопрос.

Интересными в этом контексте стали заявления Беларуси и России. Лукашенко заявил, что Запад изменил позицию и готов договариваться по Украине на "ничью".

"Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил президент Беларуси.

Он утверждает, что Запад "уже понимает", что "на поле боя Украина не победит", а единственный противник мирных переговоров - Зеленский, "у которого взыграли амбиции".

Глава МИД РФ Лавров на это заявил, что перспектива такой договоренности «вряд ли отвечает требованию надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе». Он говорит, что «вничью» был проект Стамбульского соглашения.

Исходя из этих слов следует, что если некие представители «цивилизованного Запада» и прорабатывают планы остановки войны, то серьезных переговоров по этому поводу с Россией, скорее всего, не ведётся. По крайней мере, их не ведут те, кто обладают на данный момент реальной властью в западных странах.